La lauréate de Women's World Car of the Year 2022 est la Peugeot 308. La française avait déjà été nommée "Voiture compacte de l'année" le 14 février. Elle reçoit aujourd'hui un nouveau prix décerné par un jury composé de 56 journalistes automobiles féminines.

C'est la première fois que le constructeur au lion reçoit ce prix (le Peugeot 3008 était arrivé en tête du classement en 2017 dans la catégorie SUV), il est fier de sa nouvelle 308 qui démarre sa carrière sur les chapeaux de roues. Si la nouvelle compacte a reçu ce prix, c'est parce qu'elle coche toutes les cases établies par le jury. C'est donc sa polyvalence et sa capacité à répondre aux besoins de monsieur et madame Tout-le-monde qui a plu au jury.

"Je suis très fière du prix WWCOTY décerné à la nouvelle Peugeot 308 et je félicite toute l'équipe Peugeot pour cette réussite. La nouvelle 308 a gagné grâce à toutes ses qualités, mais aussi parce que sa gamme couvre la plupart des usages, des millions d'utilisateurs potentiels, dans les pays représentés par les jurys du Women's World Car of the Year. Quels que soient leurs besoins, leurs habitudes, leurs moyens et leurs aspirations, ils peuvent trouver dans la gamme 308 le véhicule qui leur convient : beau, efficace, fonctionnel et accessible."

Linda Jackson, PDG de Peugeot.