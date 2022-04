La gamme d'Alpine est appelée à s'élargir. En plus de la sportive A110, la marque française lancera trois nouvelles voitures électriques d'ici 2026 et, pour soutenir sa croissance, a ouvert quatre nouveaux concessionnaires en Italie. Les centres de Florence, Udine, Caserta et Bari ont été ajoutés aux points de vente existants de Rome et Milan.

Les nouveaux centres

En Toscane, les voitures Alpine seront vendues par Nuovacomauto, propriété de Fabrizio Giusti, un groupe actif depuis les années 1980 et qui s'est étendu au cours des dernières décennies pour inclure Lucca, Massa et Versilia.

L'Autonord Fioretto de Giovanni Zanini à Udine distribuera les modèles de la marque française dans la région du Frioul, tandis qu'en Campanie, le Centre alpine de Caserta tombera dans l'orbite de Renauto 2000 de Felice Farina. Enfin, le point de vente Renauto Bari fera partie du groupe Marino (propriété de Francesco Felice Marino), qui a été fondé en 1953 et réalise des ventes annuelles de 11 000 voitures dans ses 12 succursales.

Raffaele Fusilli, le directeur général de Renault Italia, accueille les nouveaux centres :

"Tous les points de vente ont accepté ce défi avec dynamisme et enthousiasme. Alpine possède un héritage important et des plans de croissance à long terme dans le segment des voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives. Il s'agit de la première étape d'un processus qui se poursuivra en 2023 avec l'arrivée de la prochaine génération de modèles 100% électriques".

ADN électrique

Actuellement, la gamme Alpine ne comprend que l'A110 (restylée à l'automne dernier) en versions standard, GT et S. Toutefois, comme indiqué, nous verrons bientôt d'autres modèles, tous alimentés par des batteries. Selon le calendrier de la marque française, les premiers véhicules électriques à arriver sur le marché seront un crossover sportif du segment C basé sur la plateforme CMF-EV et la version tout électrique de la très attendue Renault 5.

Parallèlement, l'entreprise française travaille sur l'héritière de l'A110, le modèle à zéro émission, qui sera construite en collaboration avec Lotus.