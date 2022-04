Depuis plusieurs mois, Land Rover teste sur les routes la toute nouvelle génération du Range Rover Sport. Comme nous l'avons vu, l'un des SUV les plus attendus de l'année est encore lourdement camouflé, mais son habillage épouse parfaitement les formes de sa carrosserie, ce qui nous permet de mieux l'apprécier avant sa présentation officielle.

Jusqu'à présent, nous ne savions pas quand est-ce que le Range Rover Sport de troisième génération allait être présenté. En ce fin de mois d'avril, le constructeur britannique sort du silence en publiant un teaser annonçant l'arrivée prochaine du Range Rover Sport. Dans son élan de générosité, Land Rover affirme que son modèle sera présenté au public le 10 mai prochain !

La révélation mondiale comprendra une entrée en scène spectaculaire du nouveau SUV de luxe et de performance, présentée par une série d'images exclusives. Le nouveau modèle poursuivra les exploits audacieux de ses prédécesseurs en relevant un défi unique pour son lancement. Le Range Rover Sport a déjà relevé une série de défis, notamment une course de côte record à Pikes Peak, une première traversée enregistrée du désert du "Quartier vide" dans la péninsule arabique et une première ascension des 999 marches de la Porte du Ciel en Chine, en 2018.

Le constructeur britannique n'a pas donné plus de détails sur la troisième génération de l'un de ses modèles phares. Selon les bruits de couloir, le Range Rover Sport arrivera avec des motorisations six cylindres électrifiées essence et diesel. Une version hybride rechargeable serait également au programme. Quant au SVR, version la plus puissante de la gamme, il recevra probablement le moteur V8 4,4 litres bi-turbo signé BMW M. Sa puissance devrait donc être supérieure à 600 ch.

Selon nos informations, aucune version 100% électrique n'est prévue pour le moment. Toutefois, elle arrivera tôt ou tard puisque la marque veut effectuer sa transition énergétique en abonnant peu à peu les moteurs à combustion interne. Cela se fera de manière moins brutale que Jaguar qui passera à l'électrique dès 2025.

