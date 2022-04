Land Rover a récemment renouvelé son Range Rover. Il nous tarde désormais de découvrir le Range Rover Sport que nous n'avons aperçu qu'en photos espion et qui a une fois de plus été repéré lors d'une séance d'entrainement sur route ouverte. Le camouflage colle toujours à sa peau, cependant il est moins épais que par le passé, ce qui nous permet d'imaginer plus facilement les formes du SUV anglais.

Cela est d'autant plus vrai que cette nouvelle génération ressemble au nouveau Range Rover. Il est en tout point similaire à son grand frère, bien qu'il soit plus petit en termes de dimensions. Il a aussi une apparence plus sportive, cela est visible entre autres à l'arrière où sont placés un diffuseur ainsi que deux canules d'échappement. L'intérieur sera sans doute similaire, avec toutefois des proportions plus réduites comme expliqué précédemment.

Sous sa carrosserie, le nouveau Range Rover Sport bénéficiera de motorisations électrifiées. Il s'agit à la fois de moteurs hybrides légers et hybrides rechargeables. Au sommet de la gamme, le Range Rover Sport dans sa version SVR bénéficiera du moteur V8 4,4 litres d'origine BMW. Sa puissance sera supérieure à 600 ch !

Bien qu'il ne semble pas si différent de la génération actuelle, le prochain Range Rover Sport reposera sur une plateforme différente. En effet, il adoptera la plateforme MLA-Flex, qui sous-tend déjà Range Rover.

Pour l'heure, Land Rover n'a pas donné de date de présentation pour cette nouvelle génération. Le Range Rover Sport arrivera sans doute cette année, peut-être au second semestre 2022 avant d'arriver en concession en fin d'année ou en début d'année prochaine.