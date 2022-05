En 2021, 80 145 988 véhicules particuliers et commerciaux ont été produits dans le monde. Ce chiffre est loin du record de 2017, où les usines du monde entier ont produit plus de 97 millions de véhicules, mais il constitue une amélioration par rapport au chiffre terrible de 2020, soit 77 621 528 unités.

Le marché a connu un déclin pour des raisons que nous connaissons tous, notamment les pandémies et les guerres, mais au cours des 20 dernières années, il a été profondément transformé, tant en termes de technologie que d'acteurs. La part du lion est détenue par la Chine, dont la croissance dans le monde de l'automobile est évidente pour tous. Non seulement en termes d'immatriculations (avec 26,3 millions) mais aussi - et surtout - en termes de production.

Un sur trois

Les chiffres compilés par l'OICA (l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles) sont éloquents : en 2021, 26 082 220 véhicules ont été produits en Chine, 21 407 962 voitures et 4 674 258 véhicules commerciaux. Pratiquement un tiers de l'ensemble de la production mondiale, mais loin du record de 2017 où un total de 29 015 434 unités avaient été assemblées en République populaire.

La Chine est donc le véritable centre névralgique de la mobilité, les autres pays étant - loin derrière - à la traîne. La deuxième place revient aux États-Unis, avec un total de 9 167 214 véhicules. En troisième position on trouve le Japon, avec 7 846 955 voitures produites en 2021. Ces dernières, ajoutées à celles des États-Unis, représentent environ 12 millions d'"unités" de moins que la Chine, désormais inatteignable.

La raison de ce leadership est simple : tout le monde veut construire en Chine. Le faible coût de la main-d'œuvre est certes l'une des raisons, mais produire dans le pays asiatique permet de ne pas avoir à supporter les coûts de transport des marchandises, d'être proche des fournisseurs (les puces en premier lieu) et de s'appuyer sur le savoir-faire chinois en matière de voitures électriques. Cela a donné lieu à de nouvelles usines, à des coentreprises avec des géants locaux, à des modèles dédiés et à des "voitures mondiales" prêtes à envahir le globe. Une délocalisation massive au détriment de la production nationale, avec pour conséquence un effondrement dans les autres pays.

Comment cela change-t-il ?

En 21 ans, la Chine est passée de la huitième à la première place, passant de 2 069 069 unités en 2000 à plus de 26 millions l'année dernière, avec un triplement de la production de véhicules utilitaires et de voitures (de 1 464 392 à 4 674 258), tandis que les modèles pour passagers ont fait un bond en avant : de 604 677 à 21 407 962, soit 35 fois plus.

Production de voitures dans le monde, le top 3

Si certaines montent, d'autres descendent, bien sûr. En 2000, le podium était composé des États-Unis (12 799 857), du Japon (10 140 796) et de l'Allemagne (5 526 615), le reste du top 10 étant occupé par la France (3 348 361), la Corée du Sud (3 114 998), l'Espagne (3 032 874), le Canada (2 961 636), la Chine, le Mexique (1 935 527) et le Royaume-Uni (1 813 894). L'Italie est en onzième position, avec 1 738 315 unités : 1 422 284 voitures et 316 031 véhicules utilitaires.

Aiways U5 MG5 Electric

Revenons à notre époque : comme nous l'avons dit, la Chine domine, les États-Unis et le Japon étant toujours sur le podium mais loin derrière. Et le reste du classement ? Le top 10 est complété par l'Inde (4 399 112), la Corée du Sud (3 462 404), l'Allemagne (3 308 692), le Mexique (3 145 653), le Brésil (2 248 253), l'Espagne (2 098 133) et la Thaïlande (1 685 705). Et la France ? En 12e position, derrière la Russie et devant la Turquie, l'Indonésie, le Canada, la République tchèque, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l'Italie.

Le poids global

Si l'on considère les continents, en Europe (considérée géographiquement et non politiquement), 16 330 509 véhicules ont été produits en 2021, soit 24 % de moins qu'en 2019 et 4 % de moins qu'en 2020. Niveau similaire pour l'Amérique (Nord et Sud) avec 16 151 639. La somme entre les deux continents fait près de 32,5 millions d'unités, soit 14,2 millions de moins qu'en Asie et Océanie : 46 732 785 véhicules produits.

Revenons une fois de plus en 2000. Il y a 21 ans, l'Europe était le leader mondial avec 20 275 343 véhicules produits, suivie par l'Amérique (19 775 057) et l'Asie + Océanie (17 928 025), pour un total mondial de 58 295 557 "unités".

Le jeu de la batterie

L'avènement des voitures électriques a donc fait pencher la balance vers l'Est, grâce notamment au "mérite" des batteries, cœur de la mobilité zéro émission et autre point fort de l'industrie chinoise. Cependant, la pandémie nous a appris qu'en période de crise, il vaut mieux pouvoir compter sur soi que sur les autres, ce qui a conduit à l'émergence de projets de gigafactories chez nous, sans lien avec le monde chinois.

C'est là que se jouera le jeu de l'avenir : si les usines de voitures resteront fondamentales, les usines de batteries le seront aussi.