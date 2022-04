En octobre 2021, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, a affirmé : "D'ici 2030, nous voulons vendre 20 millions de véhicules électriques par an." Cette déclaration n'a pas été prise au sérieux par la plupart des médias, qui ont comparé l'objectif à la réalité de l'époque.

L'année dernière, en effet, Tesla a livré plus de 930 000 véhicules dans le monde. Cela signifie qu'en neuf ans, l'entreprise devra multiplier ses ventes par plus de 20.

Cet objectif ambitieux ne fait pas l'unanimité parmi les analystes. Cependant, beaucoup de choses peuvent se passer en neuf ans. Et beaucoup d'entre eux, seraient largement d'accord avec Elon Musk pour dire que le Model Y "sera le véhicule le plus vendu au monde, toutes catégories confondues" en 2023. Un scénario qui est tout à fait réalisable.

Plus de 1,6 million d'unités d'ici la fin 2022

Les derniers chiffres de vente pour le premier trimestre de 2022 confirment la forte croissance que Tesla continue de connaître dans le monde entier. Les résultats préliminaires publiés par la société montrent un nouveau record trimestriel à 310 000 unités, soit une hausse de 68 % par rapport aux trois premiers mois de 2021 et de 250 % par rapport au premier trimestre de 2020.

Livraisons globales trimestrielles 2018-2022

Le volume n'a augmenté que de 0,5 % par rapport au dernier trimestre de 2021, au cours duquel Tesla a livré près de 309 000 modèles. Cependant, le premier trimestre de l'année a traditionnellement été le plus bas par les niveaux de ventes depuis 2018, lorsque le Model 3 a fait irruption sur le marché.

Sur la base des résultats des années précédentes, calculés sur une base trimestrielle, l'(ex-)constructeur californien devrait livrer entre 1,6 et 1,8 million d'unités d'ici la fin de l'année.

Tesla livraisons trimestre par modèle en part de marché

Ce qui signifie que Tesla serait presque à égalité avec Audi, qui a livré 1,68 million de voitures en 2021.

L'arrivée fracassante du Model Y

Il y a de nombreuses raisons d'être optimiste à propos de Tesla. L'un d'entre eux est la forte performance du Model Y, le dernier produit de la marque. Ce SUV de taille moyenne est arrivé en tête des ventes dans de nombreux pays au cours du premier trimestre 2022.

Par exemple, il a été le meilleur vendeur en Norvège, le deuxième meilleur vendeur en Autriche, et le cinquième meilleur vendeur au Danemark et en Suède. Le Model Y s'est également bien comporté sur les grands marchés. Entre autres, elle était la sixième voiture la plus populaire au Royaume-Uni, la treizième voiture la plus vendue en Chine* et la quatorzième aux États-Unis.

Au mois de mars, il était en tête du classement des modèles en Autriche, au Danemark, au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Norvège, et figurait parmi les dix premiers en Suisse, en Chine**, en Suède et en Finlande.

Ventes mars et 1er trimestre 2022

Le Model Y est entré en production à l'usine de Fremont en janvier 2020 et les livraisons ont commencé le 13 mars 2020. En seulement 24 mois, elle figure déjà parmi les voitures les plus vendues sur plusieurs des marchés automobiles les plus importants du monde.

Parallèlement, la Model 3 figurait parmi les voitures les plus vendues au Canada, en Suisse, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2022.

Sur la base de ces résultats, de l'intérêt croissant des consommateurs pour la conduite électrique, des incitations des gouvernements du monde entier et de la hausse des prix des carburants, Tesla dispose des conditions idéales pour atteindre les objectifs de ses dirigeants, du moins ceux à court terme.

* Jan-Fév

** Février