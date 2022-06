Ineos n'a pas l'intention de s'arrêter au Grenadier, bien au contraire. Après le lancement de son premier tout-terrain, la firme britannique a annoncé qu'elle présenterait d'ici les prochaines années un SUV électrique compact doté des mêmes capacités tout-terrain que son grand frère.

L'annonce de l'arrivée de ce second modèle a été révélée par le PDG de l'entreprise, Jim Ratcliffe, lui-même, lors d'une vidéo consacrée à la fabrication et l'assemblage du Grenadier.

Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur ce second modèle. Ineos a simplement souligné que ce tout-terrain sera construit sur une plateforme entièrement nouvelle et plus petite que celle utilisée pour le Grenadier. La date du lancement n'a pas encore été révélée, mais il faudra attendre sans doute encore quelques années.

Ce SUV, qui bénéficiera d'une motorisation électrique, sera construit au sein de l'usine de Hambach, en France, où sont également fabriqués le Grenadier et sa version pick-up. Ineos précise que le modèle gardera l'esprit fonctionnel et tout-terrain du Grenadier et sera aussi adapté à un usage plus conventionnel.

En attendant, les commandes pour le Grenadier sont déjà ouvertes. Le tout-terrain britannique peut être configuré directement sur le site Internet d'Ineos en versions Utility Wagon et Station Wagon, avec des prix débutant à partir de 60 950 euros. La première est la variante destinée aux professionnels, tandis que la seconde est plus axée sur le confort et un usage quotidien.

Les deux modèles sont disponibles avec des moteurs six cylindres essence et diesel de 3,0 litres de cylindrée d'origine BMW, avec des puissances respectives de 285 ch et 249 ch. La transmission est automatique avec huit rapports et est issue de chez ZF.

Enfin, d'ici 2022, Ineos présentera le premier prototype de Grenadier avec une technologie de la pile à combustible à hydrogène développée en collaboration avec Hyundai.