Déjà un an qu'on l'observe, et que des photos officielles de prototypes sont régulièrement publiées. Et voici que la date de lancement de la nouvelle Honda Civic Type R a été fixée : la nouvelle génération de la voiture de sport japonaise sera dévoilée le 21 juillet 2022.

C'est ce qu'annonce un nouveau teaser qui montre la Type R sur les différents circuits qui l'ont vu s'illustrer ces derniers mois et qui nous donne un premier aperçu du "visage" de la Honda.

Conservateur et sportif

Le style de la nouvelle Type R ne sera pas trop extrême et ne s'écartera pas trop des autres versions de la Civic. La version sportive sera immédiatement reconnaissable à sa posture abaissée, ses jantes en alliage de 20 pouces, son aileron, ses trois sorties d'échappement centrales et sa calandre révisée retouchée.

C'est précisément l'avant qui est montré à la fin de la vidéo teaser, avec des phares LED angulaires et une calandre noire brillante. Les sièges sport rouges sont également cachés dans l'ombre.

Par ailleurs, comme le prévoyait une récente fuite sur le Civic11Forum, la Civic devrait être proposée en Championship White, Rallye Red, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl et Boost Blue Pearl.

Les amateurs de la couleur jaune Phoenix ne doivent cependant pas désespérer, car Honda pourrait produire des éditions spéciales ultérieures avec de nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux détails.

Elle a déjà établi un record

On sait peu de choses sur les performances de la nouvelle Type R, mais il est certain que la voiture a déjà établi un record du tour à Suzuka (battant d'environ 1 seconde le précédent record établi par la Type R) parmi toutes les voitures à traction avant.

Illustration Motor1.com de la Honda Civic Type R

La Civic devrait être propulsée par un moteur 2.0 turbo fortement revu au niveau de l'électronique pour une puissance d'un peu plus de 320 ch. Et les rumeurs de ces derniers mois qui parlaient d'un moteur de 400 ch ne devraient malheureusement pas se vérifier.

La finition devrait être plus extrême que jamais, tandis que la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports sera confirmée. Mais pour découvrir tous les détails de la Honda, nous vous renvoyons à la présentation du 21 juillet.