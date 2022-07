Vous hésitez à vous rendre au Grand Prix de Formule 1 des USA cette année, ou vous envisagez d’y aller dans le futur ? Des démarches simplifiées pour l’ESTA jusqu’aux visites à Austin, Motor1.com vous donne quatre bonnes raisons de partir au Texas pour vivre une aventure américaine !

Une culture du sport différente de l’Europe

Aux États-Unis, le sport possède une dimension différente par rapport à ce que nous connaissons en Europe. Plus que la performance pure, un match, une course ou un combat est un véritable show, une expérience unique où le but premier est de faire vivre un moment inoubliable aux spectateurs.

Depuis l’arrivée de Liberty Media comme promoteur de la F1, tous les Grands Prix dans le monde ont passé un cap en termes de spectacle (principalement en dehors de la piste), et les animations et autres événements auprès des fans se sont multipliés. Le mur entre les pilotes et les tribunes a été démoli. Mais aux USA, avec des standards établis par la NBA, le Super Bowl ou bien encore la NASCAR, le show va encore plus loin.

L’entrée des pilotes au Grand Prix des États-Unis 2017 (tels des boxeurs pénétrant sur le ring), les concerts de stars mondiales en soirée ou la démesure du Grand Prix de Miami plus tôt cette saison prouvent que les USA savent y faire. Se rendre à une manche américaine, c’est vivre une expérience totalement unique et inégalée en Europe.

Une ville originale à visiter

Quand on imagine une ville à visiter aux USA, on pense sans doute en premier à New-York, San Francisco, ou peut-être Las Vegas et Miami si le bling bling vous attire. Austin, au milieu du Texas, n’est peut-être pas le premier choix sur le papier. Et pourtant, la ville a tant de choses à offrir !

Capitale du Texas, son slogan est “Keep Austin Weird” (“Qu’Austin reste bizarre”). Un message qui veut tout dire : la ville est décalée, et vit au rythme des artistes de rue. Austin est loin d’être immense, et une balade en vélo est parfaite pour découvrir les piscines naturelles (idéales même en octobre, avec des températures toujours très douces), les boutiques de South Congress ou ses nombreux restaurants. Proche du Mexique, Austin est une ville cosmopolite, moderne et vivante. Bref, de quoi passer un séjour inoubliable, ponctué par le Grand Prix des USA !

L’un des plus beaux circuits modernes

Toujours dans l’objectif de créer du spectacle, Hermann Tilke s’est inspiré de ce qui se faisait de mieux pour construire le désormais célèbre Circuit of the Americas (ou COTA, pour les intimes). La piste reprend des portions des virages les plus appréciés du calendrier, comme les S de Suzuka dans le premier secteur, ainsi que le stade de Hockenheim et le quadruple droite (inspiré d’Istanbul) dans la dernière portion.

De plus, le circuit se caractérise par son premier virage surélevé, ainsi que par sa tour d’observation, qui permet de voir tout le circuit. Depuis son introduction au calendrier en 2012, le COTA a vu plusieurs courses spectaculaires et l’obtention de deux des sept titres

mondiaux de Lewis Hamilton, en 2015 et 2019. Tous les éléments sont réunis pour assister à des courses historiques, avec les gratte-ciels d’Austin en toile de fond. Les pilotes et les fans américains adorent ce tracé, alors pourquoi pas vous ?

Demander l’ESTA, une démarche simplifiée pour les USA

Chaque voyage à l’étranger, notamment en dehors de l’Union Européenne, est synonyme de démarches administratives. Pour les USA, les voyageurs doivent se munir de l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Grâce à demandevisa.fr, vous pouvez demander un ESTA USA en seulement quelques minutes, qui vous sera délivré en une heure. Rendez-vous sur leur site internet pour plus d’informations, notamment sur le prix de l’ESTA pour les États-Unis ou sa durée de validité.