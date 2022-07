Les camions de pompiers et les ambulances ne sont pas seulement utiles pour sauver des vies. Ils sont parfaits pour être transformés en camping-car, car ces plateformes offrent des possibilités de conception infinies.

La dernière en date provient de la société néerlandaise Collectief Soepel, une collaboration entre six entrepreneurs qui aiment construire toutes sortes de choses. Ce camion de pompiers Mercedes Vario converti est le sixième camping-car créé par l'équipe.

La Mercedes servait auparavant de camion de pompiers en Suisse. Le camping-car conserve la couleur jaune vif du camion de pompiers sur la cabine, qui comporte également une bande orange pour une meilleure visibilité. Le reste du véhicule récréatif est peint en vert pâle et semble plutôt classique vu de l'extérieur. Mais vous allez être ébloui par l'intérieur !

Galerie: Un Mercedes-Benz Vario de pompier transformé en camping car

9 Photos

On ne peut pas dire que l'intérieur soit fini dans l'esthétique typique d'un camping-car. Il y a du bois de couleur claire partout, adouci par des contours arrondis. La cuisine est en contreplaqué de bouleau avec un plan de travail en frêne. Le collectif a également utilisé du plastique recyclé à 100 % pour les portes.

Il y a des armoires courbes au-dessus de l'évier, des découpes d'étagères arrondies, un hublot rond dans la cuisine et une entrée circulaire pour les lits. Même la porte de la salle de bains ressemble à une pilule aux extrémités arrondies. Collectief Soepel a travaillé en étroite collaboration avec le client pour concevoir la construction.

Les bancs moutarde et la table claire semblent tout droit sortis des années 1970. La couette orange sur le lit ajoute également une touche de couleur subtile. Un lit supplémentaire est placé au-dessus de la cabine du camion, ce qui donne au camping-car deux espaces réservés aux chambres à coucher. Collectief Soepe a conçu ce camping-car pour une famille de cinq personnes qui a prévu d'y vivre en permanence. Il semble que l'espace dinette avec sa table pliable puisse également se transformer en lit.

Non seulement le camping-car fait une part belle au design, mais il est également fonctionnel. Il y a une cuisinière à deux feux, un réfrigérateur et un petit four. Collectief Soepel a construit d'autres camping-cars, tous aussi uniques que cette Mercedes. On a hâte de voir leur prochaine réalisation !