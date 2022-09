L'Audi RS 6 Avant C7, à savoir la génération qui précède celle que nous connaissons aujourd'hui, n'est pas forcément la plus exubérante de la saga RS 6. Pourtant, derrière son côté plutôt sage pour un break sportif, se cache un gros V8 4,0 litres TFSI bi-turbo de 600 ch.

Âgée de plus de 10 ans désormais, l'Audi RS 6 Avant C7 continue de faire le bonheur des préparateurs, le V8 offrant une plage de modifications assez large. L'Audi RS 6 qui nous intéresse aujourd'hui, outre sa teinte noire satinée du plus bel effet, bénéficie d'un stage 4 et d'une puissance absolument démentielle pour un break.

La chaîne YouTube Auditography nous donne quelques détails sur la voiture. Cette RS 6 vient des Pays-Bas et a reçu de nombreuses modifications, dont de nouveaux collecteurs d'échappement, de nouvelles wastegates, une nouvelle cartographie, une injection eau-méthanol stage 3 issue de chez Snow Performance, ainsi qu'un système de refroidissement revu, un nouvel intercooler CWA 100-3, une double pompe à carburant basse pression avec des conduits plus grands, et des pompes à carburant haute pression venant de chez Autotech.

Mieux encore, le propriétaire a effectué lui-même une nouvelle cartographie en utilisant l'outil Dynospectrum. Le résultat est sans équivalence : 1200 chevaux et un couple de 1450 Nm, mais uniquement grâce à de l'essence avec indice octane 102, introuvable en France. Cette Audi RS 6 Avant peut abattre le 0 à 100 km/h en 2,57 secondes, le tout avec une vitesse de pointe annoncée à 350 km/h.

La finition noire satinée est un covering, tandis que l'ensemble de la préparation esthétique a été réalisé par DGM Performance, une société de préparation basée en Belgique. La voiture est équipée d'un système de contrôle dynamique de conduite avec une suspension pneumatique 3P et d'un set de jantes Vossen HF-2 noir brillant de 22 pouces. La vidéo ci-dessus fait l'éloge de toute la puissance de ce break... même si elle a dû être écourtée car l'essieu arrière s'est cassé, à cause vraisemblablement d'un trop-plein de puissance.