Chaque moteur à combustion interne a une sonorité bien distincte. Un trois cylindres en ligne n'émet pas le même son qu'un V6, de la même façon qu'un quatre cylindres est moins agréable à entendre qu'un V8.

On ne vous apprend rien, la sonorité d'un moteur dépend directement du nombre de cylindres, et si vos oreilles sont habituées aux V6, V8, V10, V12 et W16, elles le sont beaucoup moins au moteur 11 cylindres en ligne. La cause ? Ce type de moteur n'existe tout simplement pas !

Grâce à un programme informatique développé par la chaîne YouTube Angethegreat, nous pouvons entendre le son qu'aurait un moteur de 11 cylindres en ligne. Ce moteur d'une cylindrée de 5,5 litres serait capable de délivrer plus de 400 ch et de tourner à un peu plus de 8000 tr/min. Par moments, on croirait entendre le moteur de la Lexus LFA, une supercar équipée d'un moteur V10 de 4,8 litres.

L'utilisateur YouTube BeefVellington est allé encore plus loin en simulant la sonorité d'un moteur V22, soit deux moteurs de 11 cylindres en ligne associés l'un à l'autre. Ce moteur de 11 litres de cylindrée a une sonorité beaucoup plus métallique. Ce n'est certes pas le moteur le plus agréable à entendre, mais il a tout de même le mérite de développer un peu plus de 1500 ch, soit autant qu'une Bugatti Chiron équipée d'un moteur W16 couplé à quatre turbos. Pour ne rien vous cacher, on préfère - et de loin - le son d'un V12 Lamborghini que de ce V22 qui conviendrait parfaitement à une soucoupe volante.

Avec l'avènement des voitures électriques, vous pourrez bientôt télécharger la bande son de n'importe quelle voiture thermique du passé pour plus de sensations au volant. C'était d'ailleurs déjà le cas chez Tesla avec la Boombox qui a dû être désactivée.