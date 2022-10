Le test de l'élan ne ment pas, et il n'y a aucun moyen de le simuler. On pourrait penser que les véhicules de sport ont un avantage dans cette manœuvre délicate à grande vitesse, mais comme nous l'avons déjà vu, ce n'est pas toujours le cas.

La dernière vidéo de km77.com met en scène l'Audi RS 3. Les modèles RS sont résolument orientés vers la performance, et la RS 3 de nouvelle génération est un bijou de 400 chevaux qui entraînent les quatre roues. Elle repose sur une suspension robuste et bien réglée, et cette RS 3 est équipée du pack RS plus qui offre d'autres améliorations, notamment une suspension adaptable et des freins en céramique, entre autres.

Elle adhère au tarmac avec des pneus Pirelli PZero qui sont en fait un peu plus larges à l'avant pour un meilleur équilibre de la tenue de route. L'Audi RS 3 devrait passer le test de l'élan sans problème.

22 Photos

L'Audi garde son sang-froid pendant plusieurs essais, mais étonnamment, elle ne parvient pas à atteindre la vitesse de référence de 77 km/h. La RS 3 ne dépasse hélas pas les 75 km/h. Il convient de noter que la voiture n'est jamais indisciplinée, et la vidéo mentionne à quel point le véhicule est stable. À des vitesses plus élevées, elle ne peut tout simplement pas passer les cônes sans en heurter un ou deux.

La RS 3 s'en sort mieux au slalom. Même sans utiliser le Launch Control, le conducteur prend rapidement de la vitesse et la voiture passe les cônes un à un en douceur. Elle inscrit un temps de 23,1 secondes, juste derrière la Polestar 1.

Aucune explication n'est donnée quant au fait que l'Audi n'a pas atteint la vitesse cible pour le test de l'élan. La vidéo montre un sous-virage assez important lors du deuxième changement de voie, mais les testeurs apprécient le comportement général de la RS 3 en ce qui concerne la dynamique et la sécurité, y compris la façon dont le sous-virage est géré.