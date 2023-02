En France, les véhicules saisis pour avoir été utilisés dans des délits ou acquis illégalement sont régulièrement mis aux enchères. La Lettonie a choisi une nouvelle méthode pour aider l'Ukraine dans le confit avec la Russie. Au lieu de mettre en vente les véhicules remplissant ses fourrières, le pays balte a décidé de les mettre à disposition de l'armée ukrainienne.

Ce programme approuvé par le gouvernement letton prévoit de donner une nouvelle vie à ces véhicules, et précisément ceux saisis pour conduite en état d'ébriété. L'idée est venue d'un mouvement social très présent sur les réseaux sociaux et qui a déjà fourni plus de 1000 voitures à l'armée ukrainienne. Le gouvernement a souhaité apporter son aide.

"Ils font face à un manque de véhicule pour mener leur action au même rythme", a expliqué un porte-parole du ministère des Finances en Lettonie. "Nous pensons donc que les véhicules saisis auprès d'automobilistes alcoolisés en Lettonie peuvent aider cette belle initiative."

Des véhicules transformés pour servir sur le terrain

Ces véhicules seront fournis gratuitement à l'Ukraine et s'inscriront dans la longue liste des aides apportées au pays depuis le début du conflit armé sur ses terres. Depuis un an, des tracteurs, des véhicules commerciaux et d'autres sorties d'automobiles ont été envoyés dans le pays et transformés pour des besoins militaires.

Dans des villes comme Lviv, des volontaires soudent des plaques d'acier et des renforts aux véhicules avant de les envoyer au combat.

Le monde de l'automobile a été touché par les effets du conflit et a décidé de passer à l'action. Des constructeurs comme Ferrari, Porsche et Nissan ont fait des dons de plus d'un million d'euros. La majorité des constructeurs ont également mis fin à leur implication en Russie depuis le début du conflit il y a près d'un an.