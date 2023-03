Si vous avez visité Londres récemment, vous avez peut-être remarqué des Black Cabs (les emblématiques taxis noirs de la capitale anglaise) légèrement différents. Il s'agit des taxis LEVC (London Electric Vehicle Company) TX, des modèles hybrides qui viennent d'atteindre la batte des 10 000 exemplaires fabriqués, cinq ans après le lancement de la production.

Ce modèle électrique à prolongateur d'autonomie thermique est produit en Angleterre à Ansty, près de Coventry, et 6 000 exemplaires écument dans les rues de Londres, soit 40% des taxis de la ville. Les autres modèles circulent à Madrid, au Caire, à Tokyo ou encore à Paris.

Le 10 000e TX ne sera pas le seul anniversaire pour LEVC cette année. 2023 marque les dix ans de la reprise par le chinois Geely, les 75 ans d'exploitation du légendaire Black Cab, mais aussi les 200 ans des premiers "taxis" londoniens, qui n'étaient naturellement pas des voitures au début du XIXe siècle.

Les taxis hybrides rechargeables LEVC TX ont été produits à 10 000 exemplaires

Comment fonctionne exactement le TX ? Contrairement au TX4 diesel d'ancienne génération, les modèles les plus récents produits par LEVC sont équipés d'un moteur électrique et d'un prolongateur d'autonomie à essence. Leur batterie de 33 kWh alimente un moteur électrique de 150 chevaux monté sur l'essieu arrière. Le TX peut parcourir 125 km uniquement en électrique.

La batterie peut être rechargée en la branchant à une borne, mais aussi en utilisant un moteur à essence 1,5 L de 82 chevaux. Ce moteur n'envoie jamais la puissance directement aux roues et sert uniquement de générateur pour la batterie. Selon les estimations communiquée LEVC, cette motorisation a permis d'économiser 162 000 tonnes de CO2 depuis 2018.

LEVC ne compte pas s'arrêter là et souhaite développer de nouveaux modèles. "Pour l'avenir, LEVC a dévoilé une nouvelle stratégie qui va voir l'entreprise se transformer en leader des technologies de mobilité zéro carbone", a déclaré Alex Nan, directeur général de la marque. "Nous allons nous baser sur l'héritage sans égal de LEVC et aller plus loin que la fabrication de taxis, dans notre mission d'offrir une mobilité intelligente, verte et sûre à plus de clients que jamais."