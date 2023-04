Parfois, nos photographes capturent des prototypes sous une lumière parfaite et dans un environnement clair pour offrir une vue nette d'un futur modèle. D'autres fois, nous devons nous contenter de quelques clichés pris sous des angles sommaires. Malheureusement, c'est le cas ici.

Nos sources pensent que le hatchback lourdement emballé que l'on voit ici est un Nissan Juke de nouvelle génération, mais il est possible qu'il y ait quelque chose d'autre sous toutes ces couvertures. De profil, la ligne de toit et les vitres latérales sont assez proches du modèle actuel. Sur le hayon arrière, nous voyons une carrosserie imposante qui pointe également vers le Juke. Les garnitures audacieuses autour des ailes sont également une caractéristique du Juke, et l'évasement des panneaux de carrosserie arrière est très semblable à celui du Juke.

Galerie: Nissan Juke photos espion

4 Photos

Cependant, s'il s'agit bien d'un Juke, Nissan prévoit des changements importants. Entre autres choses, nous voyons clairement des poignées de porte traditionnelles pour les portes arrière au lieu des leviers nichés en hauteur à côté du pilier C. L'évasement que nous avons mentionné plus tôt n'est pas une caractéristique du Juke. L'évasement que nous avons mentionné plus tôt n'a pas l'air aussi agressif que le modèle actuel, et l'ensemble de la voiture semble un peu plus grande. Bien sûr, la taille peut être exagérée avec de faux panneaux en dessous, gonflant certaines parties de la carrosserie. C'est évidemment le cas du toit et du capot.

Cela signifie également que l'évasement des ailes arrière et le rebord du hayon pourraient être faux. Si c'est le cas, d'après les poignées de porte arrière, il pourrait s'agir d'autre chose. Certains pourraient être tentés de l'identifier comme une sorte d'Alfa Romeo Tonale, étant donné l'Alfa garée à côté. La forme des vitres correspond bien à la Tonale et les poignées de porte sont de série. Cependant, les feux arrière de cette voiture couverte sont différents, le becquet de toit est plus grand et l'essuie-glace arrière est orienté dans la direction opposée.

S'il s'agit bien d'un Juke, c'est la première fois que nous l'apercevons et il est possible qu'il ne soit pas dévoilé avant le début de l'année prochaine.