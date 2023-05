Le Land Rover Range Rover original a été lancé en 1969 et, à l'origine, il n'était vendu que dans une configuration à deux portes. Un Range Rover de la première génération fait l'objet d'un nouveau projet de restomod par la société de tuning britannique Inverted et cette voiture fait aujourd'hui ses débuts. Le premier exemplaire homologué pour la route est entièrement assemblé et prêt à être livré à son nouveau propriétaire, mais pas avant d'avoir été présenté virtuellement à la société automobile.

Le Range Rover Classic est propulsé par un système de propulsion électrique Tesla, qui comprend une batterie de 80 kilowatts-heure entièrement reconditionnée et peu kilométrée, ainsi qu'une unité d'entraînement. Le véhicule a été équipé d'un nouveau jeu d'engrenages, d'une nouvelle pompe à huile et d'un différentiel à glissement limité. Sa puissance maximale est de 450 chevaux (331 kilowatts) et son couple instantané de 443 livres-pieds (600 newtons-mètres). Grâce au groupe motopropulseur Tesla, le SUV peut couvrir l'accélération de 0 à 60 miles par heure en 5 secondes environ.

Plus intéressant encore, le véhicule conserve sa capacité de traction intégrale grâce à ses essieux d'origine qui ont été entièrement restaurés et améliorés pour correspondre à l'augmentation significative de la puissance. Les freins Alcon sont également nouveaux, de même que le pack optionnel de tenue de route avec des amortisseurs réglables, des barres antiroulis et des ressorts plus rigides de 25 %.

Sur le plan du design, l'atelier de tuning n'a pratiquement pas touché au style du SUV original, à l'exception de quelques éléments modernes tels que les phares à LED. Dans l'habitacle, la recette est la même, mais avec des matériaux plus luxueux et des gadgets supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la voiture originale.

Au Royaume-Uni, les prix commencent à 225 000 livres sterling hors taxes (environ 255 000 euros au taux de change actuel). Inverted proposera des conversions à deux ou quatre portes et prévoit de ne pas assembler plus de six exemplaires par an.