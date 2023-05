On peut dire que l'unité du district de Milton, dans l'Ontario au Canada, a fait une découverte intéressante cette semaine, en arrêtant le conducteur d'une Porsche Panamera qui semblait ne pas avoir de plaque d'immatriculation.

Une telle infraction ne parait pas spectaculaire, mais les policiers ont finalement découvert un étonnant dispositif, directement inspiré des gadgets de James Bond qui permettait de masquer la plaque.

Un tweet publié par la police régionale de Halton, accompagné d'une vidéo, a montré que le système fonctionnait en appuyant sur un bouton placé à l'intérieur de la Porsche.

L'automobiliste pouvait ainsi masquer sa plaque d'immatriculation à la demande, la raison la plus évidente étant d'éviter de payer les frais exigés sur l'autoroute 407, les péages étant équipés de dispositifs pour lire les plaques. C'est en tout cas ce que l'on espère, les films d'espionnage ayant montré des usages encore plus répréhensibles.

L'automobiliste a naturellement reçu une amende pour avoir roulé avec une telle solution. On pourrait croire qu'un propriétaire de Porsche Panamera n'aurait pas de difficultés à s'acquitter des frais sur autoroute, quels qu'ils soient, mais rien n'a stoppé cet homme, et il serait intéressant de savoir combien de temps sa combine a duré.

Des réponses au tweet publiés par la police locale contiennent des liens vers des boutiques permettant d'acquérir un tel dispositif. Nous n'allons naturellement pas les lister ici mais oui, ils existent, et ne sont pas seulement proposés sur le dark web.

"Sur quel site puis-je en acheter un ? Juste pour savoir comment leur voler", a ainsi plaisanté un internaute. Dans le même esprit, un autre a demandé où il pouvait se procurer le système, précisant que c'était... "pour un ami."

Nous ne pouvons évidemment que vous déconseiller d'installer un tel système sur votre voiture. En France, rouler sans plaque ou avec une plaque illisible est passible d'une amende de 135 euros. L'utilisation de fausses plaques est sanctionnée par cinq ans de prison et 3 750 euros d'amende, tandis que l'usurpation d'une plaque existante est passible de sept ans de prison et 30 000 euros d’amende. Ces deux dernières infractions s'accompagnent d'un retrait de six points sur le permis de conduire.