Avec la Revuelto, Lamborghini se tourne vers l'avenir sans oublier la tradition. Le premier V12 hybride rechargeable de la maison de Sant'Agata Bolognese a été un véritable défi y compris du point de vue de la production.

Dans la vidéo "Lamborghini Revuelto : Building the Dream", la marque italienne révèle quelques-uns des principaux secrets de sa nouvelle créature.

Processus et contrôles de précision

Afin de construire la Lamborghini Revuelto, la marque a investi 150 millions d'euros dans la région de Bologne, augmentant la surface de son usine de production d'environ 172 000 mètres carrés.

Pour donner vie à la nouvelle Lamborghini, de nombreux équipements de pointe, des robots autonomes avec des opérateurs spécialisés et des matériaux innovants ont été mis au point. Par exemple, de nouvelles presses de 2 500 et 5 000 tonnes créent la monocoque en fibre de carbone en Forged Composite, un processus développé par Lamborghini qui permet de concevoir des formes complexes mais néanmoins résistantes.

En fait, la carrosserie de la Revuelto pèse 10 % de moins et a une rigidité en torsion de 20 % supérieure à celle de l'Aventador. Ensuite, il y a une ligne d'assemblage dédiée au V12 et aux composants électriques, qui à l'avenir accueillera également les autres moteurs de la marque. Ici, des opérateurs humains et des robots "collaboratifs" veillent à ce que le processus soit exécuté de manière sûre et reproductible.

La ligne de production pour l'ensemble du modèle se compose de 15 stations, chacune d'entre elles étant équipée de robots guidés de manière autonome qui déplacent les pièces de la carrosserie, soutenant ainsi le travail artisanal.

L'intérieur fait également l'objet d'une grande attention. Sous la supervision et la conception des artisans de Lamborghini, des robots contrôlent numériquement le cuir : ce processus permet de nettoyer la sellerie immédiatement après l'application de la broderie, pour un résultat d'une qualité encore meilleure.

Et bien sûr, les contrôles de qualité ne manquent pas pour chaque composant de la voiture.

La fabrication à l'échelon supérieur

Ranieri Piccoli, directeur de la fabrication chez Lamborghini, résume la conception de la Revuelto :

"La Revuelto est une voiture hybride, très personnalisable et en même temps fabriquée à la main. Pour la produire, nous avons placé la barre plus haut en créant ce que nous appelons Manifattura Lamborghini Next Level : un système de production qui maintient toujours l'homme au centre, mais que nous avons adapté à un produit beaucoup plus complexe et à des processus que nous n'utilisions pas auparavant.

En attendant, les premiers clients devront attendre un peu plus longtemps avant de prendre le volant de l'hybride rechargeable de 1 015 ch. Les premières livraisons sont attendues au quatrième trimestre 2023.