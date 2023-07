Alors que le Land Rover Defender est un véhicule dont l'histoire ne cesse de se répéter, Ineos Automotive en fait davantage. Voici le Quartermaster, une version pick-up du SUV Grenadier qui lui a légué son allure robuste et carrée. Présenté aujourd'hui au Festival de vitesse de Goodwood, ce véhicule utilitaire a été conçu comme une double cabine pouvant accueillir cinq personnes. Ce véhicule a été développé en même temps que le SUV, de sorte que les deux modèles partagent la plupart des équipements.

La carrosserie du pick-up a été allongée de 305 millimètres par rapport à celle du SUV afin d'accueillir la caisse, dont la capacité de charge utile maximale est de 760 kilogrammes. L'espace de chargement mesure 1 564 mm de long et 1 619 mm de large, ce qui signifie qu'il peut facilement accueillir une europalette standard. Mesurant 1280 mm de large, le hayon peut supporter jusqu'à 225 kg lorsqu'il est ouvert. Tout comme le Grenadier, le Quartermaster a une capacité de remorquage de 3 500 kg.

Grenadier Quartermaster (2023)

23 Photos

Les clients pourront choisir parmi les six moteurs en ligne BMW habituels, le B58 ou le B57. Le premier est un moteur à essence de 3,0 litres développant 282 chevaux et 450 Newton-mètres de couple, tandis que le second est un moteur diesel de 3,0 litres développant 245 chevaux et 550 Nm. Les deux moteurs permettent au Grenadier Quartermaster d'atteindre une vitesse de pointe de 159 km/h après avoir atteint 100 km/h en 8,8 secondes pour le modèle à essence, tandis que le diesel est plus lent d'une seconde, avec 9,8 secondes.

Le pick-up n'a pas perdu les qualités tout-terrain du SUV puisqu'il est équipé de série d'un blocage de différentiel central et d'une boîte de transfert à deux vitesses. Moyennant un supplément de prix, le Grenadier Quartermaster peut être équipé en option de blocages de différentiels avant et arrière. Comme le modèle standard, le camion est équipé d'essieux Carraro à poutre pleine et de freins Brembo.

Ineos Automotive vante une garde au sol généreuse de 264 mm et une profondeur de 800 mm, tandis que les angles d'approche, de départ et de renversement sont considérés comme les meilleurs du segment. Comme pour le SUV, une boîte de vitesses automatique à huit rapports fournie par ZF transmet la puissance à un système 4x4 permanent. Les roues sont de 17 et 18 pouces, chaussées de pneus 265/70 R17 et 255/70 R18.

Le véhicule peut déjà être commandé au Royaume-Uni et Ineos Automotive indique que le Quartermaster reprendra les niveaux de finition du SUV : Standard, Trialmaster et Fieldmaster. Plusieurs accessoires ont été développés, notamment une galerie de toit, un toit en toile imperméable.