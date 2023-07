Cette collision effrayante et cette explosion massive ne sont pas un aperçu des coulisses d'un nouveau film d'action. C'est le résultat d'un accident entre un train (rempli de voyageurs) et un camion coincé sur un passage à niveau en Indonésie. Miraculeusement, il n'y a eu aucun décès et un rapport local indique qu'il n'y a eu qu'un seul blessé.

L'accident s'est produit le 18 juillet dans la ville de Semarang, la capitale du centre de Java entre Surabaya et Jakarta. Detik.com rapporte qu'un camion était coincé à un passage à niveau lorsque le train est arrivé. Des tentatives avaient été faites pour dégager le camion, de sorte que le conducteur n'était manifestement pas dans sa cabine au moment de la collision. Cependant, pour aggraver encore plus la situation, la traversée se faisait juste avant le pont Jalen Madukoro.

Brasier immédiat

Une vidéo partagée sur Reddit montre le camion qui se fait violemment percuté par le train et dans la seconde qui suit, le poids lourd explose au contact des poutres en acier du pont. Le train s'arrête peu de temps après, toujours sur le pont bien que le rapport indique que la locomotive était suspendue au-dessus de la rivière.

L'état de la personne blessée est actuellement inconnu, bien que celle-ci ne se soit produite qu’après que le passager en question n’ait sauté dans la rivière, depuis le train. Depuis, des travaux sont en cours pour dégager le train et ses wagons du pont.

Ce n'est certainement pas la première fois que nous voyons des camions (ou même tout type de véhicules) accrochés à des passages à niveau. Au Tennessee en décembre 2021, un camion remorquant une grande poutre en béton s’est fait percuté de cette façon et un autre poids-lourd a été réduit en miettes au Texas, en août dernier.

En France, un autre camion a subit le même sort dans le Val D’Oise en décembre 2022 (voir ci-dessus). Heureusement, aucune blessure grave n'a été signalée suite à ces graves collisions qui restent beaucoup trop fréquentes.