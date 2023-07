Ford propose un tout nouveau pick-up, le Ranger, et les spécialistes du marché de l'après-vente lui apportent d'ores et déjà des améliorations. Carlex Design propose un nouveau pack pour le pick-up qui actualise l'extérieur et transforme l'habitacle tout en conservant le moteur d'origine.

À l'extérieur, le pack CRX T-Rex renforce l'aspect déjà robuste du pick-up grâce à un assortiment de pièces neuves. À l'avant, le camion reçoit un nouveau pare-chocs et une nouvelle protection de radiateur, Carlex les termine en Line-X, un matériau rugueux et durable utilisé sur plusieurs autres éléments comme les coques de rétroviseurs et les marchepieds latéraux.

Galerie: Ford Ranger Raptor CRX T-Rex par Carlex Design

21 Photos

Carlex offre au Ranger Raptor une prise d'air sur le capot, une barre de fixation et un panneau de toit pour les feux auxiliaires, le tout en Line-X. L'écope et le couvre-toit sont disponibles en carbone. Le camion porte également des graphiques T-Rex uniques, des étriers de frein peints et des jantes noires de 18 pouces.

L'ensemble est purement esthétique à l'intérieur comme à l'extérieur. L'habitacle de ce spécimen est entièrement relooké avec beaucoup de couleur orange, et c'est là que Carlex excelle. Cette société de design basée en Pologne est spécialisée dans la création d'intérieurs sur mesure pour l'industrie automobile et aéronautique.

Il s'agit d'une transformation importante qui est mise en valeur par les couleurs vives. Carlex ajoute un tableau de bord et un volant en cuir, une sellerie en cuir naturel, des sièges remodelés en cuir et Alcantara, une garniture de toit en Alcantara et des bouches d'aération peintes. L'habitacle du pick-up reçoit également des éléments décoratifs uniques portant le nom CRX T-Rex.

Le Ford Ranger Raptor, que les Américains adorent, a été présenté au début de l'année. Le pick-up arrivera en Amérique avec le moteur V6 EcoBoost biturbo de 3,0 litres de Ford, qui développe 405 chevaux et 583 nm de couple, et sa boîte de vitesses automatique à 10 rapports.

Le Ranger Raptor qui a fait ses débuts en Europe n'est pas aussi puissant. Il a été lancé au début de l'année 2022, avec 288 ch et 490 nm de couple, et Ford le proposera toujours avec le moteur diesel EcoBlue, qui développe 210 ch et 430 nm de couple.

Le Raptor dispose d'une multitude d'améliorations tout-terrain, notamment des jantes de 17 pouces en option, des pneus tout-terrain BFGoodrich KO3 de 33 pouces, huit modes de conduite, une suspension considérablement améliorée et un système d'échappement à soupapes actives.

Le pack Carlex coûte 99 900 et comprend un certificat d'authenticité. Carlex a modernisé plusieurs marques et modèles au fil des ans, proposant des packs pour des voitures telles que la Ferrari Purosangue, la Rolls-Royce Cullinan et bien d'autres encore. La CRX T-Rex n'est pas la première Ranger à bénéficier de l'attention de Carlex, le spécialiste ayant amélioré le tout-terrain de la génération précédente avec un kit beaucoup plus sauvage.