Le cargo Fremantle Highway a pris feu vers minuit mardi soir au large des Pays-Bas. Il transportait près de 3 000 voitures. Le navire se dirigeait de l'Allemagne vers l'Égypte lorsque l'incendie s'est déclaré, apparemment à proximité d'un véhicule électrique non spécifié.

L'équipage a tenté d'éteindre le feu, mais en vain. Sept membres ont dû sauter par-dessus bord pour échapper aux flammes qui se propageaient rapidement, selon Reuters. Plusieurs ont été blessés, souffrant de brûlures, de fractures et de problèmes respiratoires, et un membre de l'équipage est mort dans l'incendie. Les sauveteurs ont évacué les 23 membres d'équipage du navire.

Galerie: Incendie d'un cargo au large des Pays-Bas

7 Photos

Un porte-parole des garde-côtes néerlandais a déclaré à Reuters que l'incendie s'était déclaré près d'un véhicule électrique, mais sa source n'a pas encore été confirmée. Sur son site web, la Garde côtière néerlandaise indique que la cause de l'incendie est "inconnue". Selon De Telegraaf, le navire transportait 2 857 voitures, dont 25 véhicules électriques. Mercedes-Benz a déclaré à Automotive News Europe qu'elle avait environ 350 voitures à bord.

Plus tôt dans la matinée, les garde-côtes néerlandais ont indiqué que la situation à bord restait inchangée, l'incendie faisant toujours rage. Un navire de sauvetage, le Hunter, maintient le Fremantle sur place et hors des voies de navigation pendant que les autorités élaborent un plan pour éteindre l'incendie sans couler le navire en péril. Les navires de sauvetage ont aspergé d'eau l'extérieur du Fremantle pour le refroidir.

Edwin Versteeg, porte-parole du ministère néerlandais des voies navigables et des travaux publics, a déclaré à Reuters : "C'est un incendie très difficile à éteindre, peut-être à cause de la cargaison que le navire transportait". Le navire se trouvait à environ 17 milles au nord de l'île néerlandaise d'Ameland lorsque l'incendie s'est déclaré.

Le Fremantle Highway, immatriculé au Panama, est géré par la société japonaise de location de navires Shoei Kisen, qui travaille avec les autorités sur cette affaire. Le navire a été construit en 2013 et est désigné comme un transporteur de véhicules, mesurant 200 mètres de long.

Le Fremantle Highway n'est pas le seul cargo transportant des voitures à avoir pris feu récemment. En 2022, le Felicity Ace a pris feu dans l'océan Atlantique. Il transportait des véhicules d'une valeur estimée à 401 millions de dollars qui ont fini au fond de l'océan lorsque le navire a coulé, emportant des modèles de Volkswagen, Porsche, Bentley, Audi et Lamborghini.

L'incident a contraint Lamborghini à relancer la production de l'Aventador pour remplacer les supercars détruites. Nous en apprendrons probablement plus sur la cargaison du Fremantle Highway et sur la cause de l'incendie dans les jours à venir, car les autorités tentent de sauver le navire avant qu'il ne coule.