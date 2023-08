BMW a officiellement confirmé que la Série 6 Gran Turismo n'est plus en production. Liana Drews, porte-parole des séries 5 et 6, a contacté Motor1.com pour faire la déclaration suivante :

"Comme vous le savez, le rôle des anciens modèles BMW Série 6 Coupé, Cabriolet et Gran Coupé est désormais assuré par les BMW Série 8 correspondantes. La BMW série 6 GT (G32) était le dernier modèle de la série 6 et était étroitement liée à la série 5 (G30/G31)."

"Dans le cadre du redémarrage de la série 5 en 2023, la BMW Série 6 GT sera abandonnée. Sa production est désormais terminée. Toutefois, certains véhicules sont encore disponibles dans le commerce. Alors pour les fans, c'est le moment de faire vite..."

Lancée en 2017, la BMW Série 6 Gran Turismo n'a jamais été un succès commercial pour la firme munichoise. Elle n'a pas enregistré beaucoup de ventes auprès des particuliers et a surtout été utilisée comme navette d'aéroport et d'hôtel dans certains pays européens. Il n'est donc pas surprenant que BMW arrête la production de ce modèle.

La Série 6 GT sera retirée de la gamme de la marque en 2024. Cela signifie très probablement que la grande routière à l'allure un peu bizarre restera sur les lignes de production pendant encore quelques mois avant que le nom de la Série 6 ne soit retiré.

Galerie: BMW Série 6 Gran Turismo (2020)

39 Photos

Pourquoi BMW a-t-il pris cette décision ? La réponse est très simple : la demande n'existe tout simplement pas. Seulement 509 unités du modèle ont été vendues en Allemagne l'année dernière, ce qui est un chiffre incroyablement bas, surtout si l'on considère que la famille de la Série 5 (qui partage la même plateforme et les mêmes moteurs) a largement dépassé les quatre chiffres chaque mois en 2022. À la moitié de l'année 2023, la Série 6 Gran Turismo est le modèle le moins vendu de la marque dans le pays, avec seulement 237 livraisons.

Quel est l'avenir de la Série 6 ? Pour commencer, rien n'est officiel pour le moment. Toutefois, certaines rumeurs laissent entendre que BMW pourrait suivre les traces de Mercedes-Benz avec la CLE récemment lancée. En d'autres termes, les versions cabriolet et coupé de la série 4 et de la série 8 pourraient se transformer en un seul nouveau modèle cabriolet et un modèle à toit rigide sous l'égide de la série 6.

Pour en revenir à la Série 6 Gran Turismo, le modèle familial a été rafraîchi en 2021 lorsque tous ses moteurs ont été électrifiés sous une forme ou une autre. En Europe, des moteurs essence et diesel turbocompressés de 2,0 et 3,0 litres étaient proposés, sans modèle M. La Série 6 GT a succédé à la Série 5 Gran Turismo, de forme similaire.