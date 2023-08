On peut probablement dire que le Nissan Qashqai est l'un des modèles qui a révolutionné le segment des crossovers à l'échelle mondiale lors de son lancement en 2006. Depuis lors, il a toujours fait partie des produits les plus vendus de la société et, en février 2018, la troisième génération du Qashqai a été dévoilée afin de poursuivre l'héritage de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, ce véhicule a été aperçu rafraîchi pour la première fois et il semble que le constructeur limitera les mises à jour visuelles au minimum.

Les photos de la galerie ci-dessous montrent un prototype légèrement camouflé dont la face avant est recouverte d'un voile. Il n'y a pas de faux panneaux de carrosserie, ce qui nous fait penser qu'il ne s'agira pas d'une refonte radicale du bouclier avant. Au lieu de cela, la feuille de camouflage suggère que nous aurons affaire à un pare-chocs modifié et à une nouvelle calandre, ainsi qu'à des phares (éventuellement) légèrement remodelés. Les lignes qui se dessinent à travers le camouflage pourraient signifier que les blocs d'éclairage en forme de C du modèle pourraient être remplacés par des unités plus conventionnelles.

Galerie: Nissan Qashqai facelift

13 Photos

Le design latéral semble totalement inchangé par rapport à l'actuel Qashqai. Les bas de caisse et les passages de roue sont camouflés, ce qui ne signifie pas nécessairement que Nissan prépare des mises à jour pour ces éléments. À l'arrière, les feux arrière à l'allure élégante ne semblent pas avoir été modifiés. Le pare-chocs, en revanche, pourrait être légèrement modifié pour mieux refléter les changements à l'avant.

La troisième génération du Qashqai a été commercialisée en Europe sans moteur diesel et il n'y a aucune raison de penser que cela changera avec la version rafraîchie du crossover. Au lieu de cela, nous nous attendons à ce que l'accent soit mis sur le groupe motopropulseur E-Power de 1,5 litre, dans lequel le moteur à combustion interne agit comme un générateur et fournit de l'énergie stockée dans un pack de batteries à haut rendement. Cette énergie électrique alimente un moteur électrique de 190 chevaux (140 kilowatts), donnant au Qashqai des sensations proches de celles d'un véhicule électrique, mais avec le bruit d'un moteur à combustion interne. Le Qashqai peut également être équipé d'un moteur à essence 1,3 litre turbocompressé mild-hybrid de 138 ch (103 kW) ou de 156 ch (115 kW).