Construite à seulement 40 exemplaires, cette pistarde a été conçue pour commémorer les 60 ans de victoires en F1 de la firme de Maranello. La Ferrari 599 GTB n'est pas une voiture commune que l'on croise à chaque coin de rue. C'est pourquoi cette version anniversaire fait de cette Ferrari un modèle rarissime. En effet, la firme de Maranello a construit seulement 40 exemplaires de cette 599 GTB. Célébrant 60 ans de victoires de Ferrari en Formule 1, de la victoire de Froilán González à Silverstone en 1951 à celle de Fernando Alonso à Silverstone en 2011, ce modèle a été livré en 2012.

Tout d'abord, cette Ferrari 599 GTB 60 F1 Alonso Edition se distingue par son apparence extérieure. En effet, le rouge emblématique de la Scuderia Ferrari est associé aux touches de blanc que l'on retrouvait sur les Ferrari 150° Italia de Fernando Alonso et de Felipe Massa lors de la saison 2011 de Formule 1. On retrouve d'ailleurs l'inscription "Scuderia Ferrari" propre à l'écurie de F1, à l'arrière de la supercar.

L'intérieur de cette 599 est équipé d'une garniture en cuir et de sièges baquets en fibre de carbone recouverts d'Alcantara noir, tandis que le système de navigation et les capteurs de stationnement arrière facilitent l'utilisation de la voiture au quotidien, même s'il faut l'avouer, ce genre de modèles restent souvent dans un garage. On retrouve également dans cette 599 une petite plaque métallique avec cette inscription "1951-2011, Silverstone, 60 ans de victoires en F1".

Galerie: Ferrari 599 GTB Alonso sotheby's

12 Photos

Sous le capot, se trouve un V12 de 6 litres revendiquant pas moins de 611 chevaux, ainsi qu'une boite de vitesse automatisée F1 SuperFast à six rapports. Cette 599 sortie des usines de Maranello en février 2012 porte le numéro de châssis 186882 repose sur la plateforme 599 HGTE (Handling Grand Turismo Evoluzione) et ne compte que 6 802 miles (10 946 km) au compteur. Elle est également très bien équipée grâce à ses jantes forgées en quinconce à finition diamantée, ses sièges Recaro en fibre de carbone à réglage électrique, enveloppés d'Alcantara noir, ses phares bi-xénon ainsi que son système de navigation.

La vente de ce modèle exclusif se déroulera le 22 août prochain avec une enchère de départ de 100 000 dollars.

RM Sotheby's et Motorsport Network se sont récemment associés dans le but de créer le site de ventes aux enchères, Sotheby's Motorsport. L'objectif est de développer une plateforme de vente aux enchères de nouvelle génération dédiée aux véhicules de sport et de luxe du 21e siècle, dont les prix oscillent entre 100 000 et 1 million de dollars. Le site est conçu pour combiner le meilleur des enchères physiques et en ligne, tout en accordant une priorité absolue au service clientèle à la sécurité. La première vente aux enchères se déroulera lors du mois de juillet et proposera de nombreux modèles exclusifs comme une Lamborghini Diablo VT Alpine Edition ou une Bentley Continental GT Pikes Peak.