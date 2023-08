Hennessey Special Vehicles, le constructeur texan d'hypercars, présente sa nouvelle création : la Venom F5 Revolution Roadster.

La nouvelle Venom F5 Revolution Roadster a été entièrement repensée par rapport au coupé pour atteindre des performances maximales sur route et sur circuit, avec une agilité sans faille.

Née pour la piste

Les améliorations comprennent des déflecteurs avant et arrière nettement plus grands, un aileron arrière unique, une suspension repensée, de nouvelles roues et un système de télémétrie numérique pour la piste. Le Roadster est doté d'une grande prise d'air centrale, reprise du Coupé Revolution, qui canalise l'air vers le compartiment moteur de la F5, qui abrite le V8 biturbo "Fury" Hennessey de 1 842 chevaux, monté au centre du châssis monocoque en fibre de carbone.

Détail du toit de la Hennessey Venom F5 Revolution Roadster

Contrairement au coupé, le toit de la F5 Revolution Roadster a été redessiné avec un panneau amovible fabriqué à partir de matériaux composites rigides en fibre de carbone. Le panneau d'une seule pièce est complètement isolé des éléments et est fixé à l'aide de quatre boulons à dégagement rapide et d'une paire d'attaches à haute résistance, compte tenu des forces aérodynamiques élevées qui s'exercent sur l'Hypercar lors de ses déplacements à grande vitesse. À l'intérieur, le panneau est recouvert d'Alcantara.

L'intérieur de la Venom F5 Revolution Roadster

Taillée sur mesure pour un petit nombre

La Venom F5 Revolution Roadster sera présentée le 18 août au Quail, l'événement le plus prestigieux de la Monterey Car Week. Il s'agit du premier des cinq modèles "Bare Carbon" en édition limitée. John Hennessey, fondateur et PDG de la société, a réaffirmé que la Venom F5 que l'on voit sur les photos est une pièce unique, "construite sur mesure pour un client spécial".

Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, vue de dessus

"Notre Hypercar est une œuvre d'art intemporelle qui inspire à la fois visuellement et physiquement", a-t-il ajouté.

Avec un prix débutant à 3 millions de dollars et une série limitée à seulement 12 exemplaires (dont la production est déjà épuisée), l'exclusivité est un euphémisme.