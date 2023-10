La Toyota Supra a toujours été la coqueluche de la communauté JDM (Japanese Domestic Market, donc marché interne japonais), même si la dernière génération, basée sur la BMW Z4, n'a pas convaincu tous les puristes qu'elle mérite de porter l'insigne Supra, en partie parce qu'elle n’est pas construite au Japon mais plutôt en Autriche.

Dans un tout autre style, la Dodge Challenger, en particulier dans sa version Hellcat, est considérée comme la quintessence de la muscle car américaine moderne, avec son V8 bouillonnant sous le capot et son look menaçant. Mais alors que les passionnés ont mis en concurrence la légendaire A80 Supra (de la génération précédente dans les années 1990 et 2000) avec la Dodge Viper et la Ford Mustang SVT Cobra, la vidéo intégrée en haut de cette page montre à quoi ressemble une confrontation moderne entre les véhicules américains et japonais.

Galerie: Dodge Challenger SRT Hellcat

15 Photos

David contre Goliath

À première vue, on pourrait penser que la Dodge va anéantir la Toyota, compte tenu des fiches techniques. La Hellcat est livrée avec un moteur V8 de 6,2 litres développant pas moins de 717 chevaux, envoyés aux roues arrière via une transmission automatique à huit rapports. Elle pèse également 2 472 kg, ce qui n’en fait pas la voiture la plus légère au monde, mais le vieil adage qui dit que "rien ne remplace la cylindrée" devrait tout de même s'appliquer ici.

Galerie: Toyota Supra

75 Photos

D'autre part, la Supra est proposée aux États-Unis avec deux choix de moteurs : un quatre cylindres de base de 2,0 litres développant 255 chevaux, et un six cylindres en ligne de 3,0 litres, plus puissant, avec 382 chevaux. C'est près de la moitié de ce que la Hellcat a à offrir, mais la Supra est plus légère, pesant 1 814 kg.

Nous ne savons pas si les voitures dans la vidéo sont d'origine ou modifiées, mais il est possible que le résultat des deux courses aurait pu être différent si les pilotes avaient été un peu plus prudents au départ. Quoiqu’il en soit, le score final se trouve dans la vidéo : à vos pronostics !