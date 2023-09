Alors que Volkswagen a présenté la nouvelle Passat Variant et le concept ID. GTI au Salon de Munich, ce prototype camouflé du Tiguan de nouvelle génération a failli passer inaperçu. Tout comme le break que nous avons mentionné, le crossover présenté ici est un eHybrid en version R-Line, c'est-à-dire la version la plus chère que l'on puisse acheter au moment de son lancement.

Volkswagen tient à dissimuler son crossover, même si le Tiguan 2024 a été aperçu sans camouflage il y a près d'un mois lors du tournage d'une vidéo publicitaire à Ljubljana, en Slovénie

Les responsables de Wolfsburg agrandissent le modèle de troisième génération, mais ne vendront plus la variante à sept places. Pourquoi ? Pour faire place à la Tayron à trois rangées de sièges, confirmée pour l'Europe. Pour l'instant, ce modèle moins connu n'est assemblé qu'en Chine par la coentreprise FAW-Volkswagen. Le prochain modèle mondial sera fabriqué à Wolfsburg.

VW Tiguan (2023) Covered Drive

39 Photos

Pour rappel, le nouveau Tiguan sera plus long de 32 millimètres et plus haut de 5 millimètres que son prédécesseur. La largeur et l'empattement resteront inchangés, à 1,9 mètre et 2,6 m. Elle sera plus pratique en offrant 648 litres d'espace de chargement. Les passagers avant et arrière bénéficieront d'un espace supplémentaire au niveau de la tête.

Bien que ce prototype soit une version R-Line de luxe, vous remarquerez qu'il n'y a pas de touches tactiles sur le volant, comme c'est le cas sur le modèle sortant. C'est parce que VW a entendu les critiques et revient aux bons vieux boutons, la Passat 2024 étant également équipée de commandes conventionnelles. Il en ira de même pour la Golf restylée qui fera ses débuts l'année prochaine.

La gamme de moteurs sera pratiquement identique à celle de la nouvelle Passat, mais aussi à celle des futures Skoda Superb et Kodiaq. Avec la Tayron, il s'agit probablement des dernières voitures de nouvelle génération lancées sur la plateforme MQB, car le groupe VW passe progressivement aux véhicules électriques.