L'un des derniers endroits où un automobiliste souhaiterait se retrouver coincé est sûrement une voie ferrée en activité. Les trains sont longs et lourds et peuvent avoir besoin d'un kilomètre ou plus pour s'arrêter complètement, mettant en danger tout ce qui se trouve sur leur passage. Deux vidéos montrent la force destructrice d'un train au moment où celui-ci entre en collision avec un semi-remorque transportant un tracteur.

Un choc d'une énorme violence

Le train a frappé avec une telle force qu'il a presque projeté le tracteur sur la route parallèle à la voie ferrée. Celui-ci s'est écrasé sur les commandes du passage à niveau, inondant la zone de terre et de débris. La collision s'est produite le mercredi 4 octobre vers midi à Redding, en Californie.

Aucun blessé n'est à déplorer

Un chauffeur de camion de 25 ans, originaire de Washington, a tenté de franchir un passage à niveau lorsque sa remorque à faible garde au sol s'est retrouvée coincée sur les voies ferrées. Le conducteur a essayé de la dégager mais n'a pas eu le temps de le faire. Selon le communiqué de presse du service de police de Redding publié sur Facebook, le camion n'était coincé sur le passage à niveau que depuis peu de temps, et personne n'avait appelé l'Union Pacific au sujet du blocage.

Le train n'ayant pu ralentir ou s'arrêter à temps, il est entré en collision avec le semi-remorque. Selon la police, l'accident a causé des dommages importants aux bras du passage à niveau et au système électrique, ce qui a entraîné la fermeture du passage à niveau. Heureusement, personne n'a été blessé au sol ou dans le train, et le communiqué de presse de la police ne mentionne pas si le conducteur du camion ait reçu ou non une contravention pour l'accident.