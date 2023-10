Les cryptomonnaies ont révolutionné le monde de la finance en offrant des alternatives numériques aux monnaies traditionnelles. Si beaucoup ont d'abord considéré les cryptomonnaies comme des actifs spéculatifs, elles trouvent de plus en plus d'applications au-delà de l'investissement. Des entreprises du monde entier, comme Ferrari, commencent à explorer la possibilité d'accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement.

La firme italienne a récemment annoncé sa décision d'accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement pour ses voitures de sport aux États-Unis et prévoit d'étendre ce mode de paiement à l'Europe. Enrico Galliera, le chef du marketing et du commerce de la marque de Maranello a confirmé cette évolution, soulignant qu'il s'agissait d'une réponse aux demandes de sa clientèle aisée.

"Certains sont de jeunes investisseurs qui ont bâti leur fortune autour des cryptomonnaies", a expliqué Galliera à Automotive News. "D'autres sont des investisseurs plus traditionnels, qui veulent diversifier leurs portefeuilles". La décision de Ferrari d'accepter les paiements en cryptomonnaies suggère que l'industrie automobile se prépare lentement à l'idée des transactions en monnaie numérique. Enrico Galliera a expliqué que les cryptomonnaies ont pris des mesures pour réduire leur empreinte carbone en introduisant de nouveaux logiciels et en s'appuyant davantage sur les sources d'énergies renouvelables. Il a assuré que l'engagement de Ferrari à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur restait inébranlable.

Cette décision du constructeur automobile italien représente un changement important dans le paysage commercial, car la plupart des entreprises de premier ordre ont traditionnellement hésité à adopter les cryptomonnaies. La raison principale de cette hésitation est l'extrême volatilité des monnaies numériques comme le bitcoin, qui les rend impraticables pour le commerce de tous les jours. En outre, l'environnement réglementaire inégal et la forte consommation d'énergie associée au minage des cryptomonnaies ont été des obstacles à l'adoption généralisée des monnaies numériques pour les paiements.

Il est important de noter que toutes les cryptomonnaies ne sont pas égales en ce qui concerne les préoccupations environnementales. Si certaines, comme Ethereum (ETH), ont amélioré leur efficacité énergétique, le Bitcoin (BTC) continue de faire l'objet de critiques pour ses opérations de minage gourmandes en énergie. Alors que le nombre de voitures que Ferrari s'attend à vendre via la cryptomonnaie reste non divulgué, le portefeuille de commandes de l'entreprise serait bien rempli et complet jusqu'en 2025.

Ferrari s'associe avec BitPay

Ferrari n'est pas la seule entreprise à accepter les paiements en cryptomonnaie. Overstock, un détaillant en ligne, accepte les paiements en bitcoins depuis des années, et Expedia, une plateforme de réservation de voyages bien connue, permet aux clients de payer leurs réservations d'hôtel en cryptomonnaies. En outre, BitPay, un service de traitement des paiements, a facilité les transactions en cryptomonnaies pour de nombreuses entreprises. Cette société sera chargée de transformer les paiements en cryptomonnaies en monnaie traditionnelle pour le compte de Ferrari. "Les prix ne changeront pas, pas de frais, pas de suppléments si vous payez par le biais de cryptomonnaies", a ajouté Galliera. "C'était l'un de nos principaux objectifs : éviter, à la fois à nos concessionnaires et à nous-mêmes, de gérer directement les cryptomonnaies, et être à l'abri de leurs grandes fluctuations."

En guise de conclusion, il convient de souligner que la Chine fait partie des pays qui restreignent les paiements en cryptomonnaies, au même titre que l'Égypte, la Macédoine du Nord, l'Arabie saoudite, la Tunisie et d'autres encore.