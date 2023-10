Mieux vaut tard que jamais ! la Toyota Supra GRMN a finalement été espionnée, en phase de test, sous sa forme la plus sportive. Cette variante "Gazoo Racing Masters of the Nürburgring" a été capturée sur son "terrain d'origine" avec un camouflage minimal. La plupart (sinon la totalité) de ce dernier est assez inutile puisque l'aile est facile à voir et qu'elle semble être dérivée de la pièce aérodynamique arrière installée sur l’édition du 45e anniversaire.

Ce prototype roule extrêmement près du sol grâce à une configuration de suspension plus rigide. La Supra GRMN est dotée de nouvelles roues vraisemblablement légères avec des freins plus robustes, dotés d'étriers rouges. Mais il est probable que la version de production soit quelque peu différente puisque Toyota apportera probablement des modifications aux pare-chocs.

Galerie: Toyota Supra GRMN - photos espion

13 Photos

BMW lâchera-t-il les chevaux ?

Le plus gros changement devrait avoir lieu sous le capot avec l’arrivée d’un moteur M. Les versions Supra régulières sont proposées avec les moteurs B48 de 2,0 litres et B58 de 3,0 litres de la division performance de BMW. Ces derniers permettront peut-être à Toyota d'utiliser le S58 qui équipe déjà les modèles M2, M3 et M4 ainsi que les X3 M, X4 M et l'Alpina B3.

Galerie: 2024 BMW M3 CS

82 Photos

Le six cylindres Supra disponible aujourd'hui développe 382 ch, mais le moteur BMW M est capable de bien plus. Même la M4 de base dispose de 473 ch, suivi de la M4 Competition à 503 ch. Ensuite, il y a la M4 CSL de 543 ch et la 3.0 CSL, limitée à 50 exemplaires, obtient 10 ch supplémentaires pour un total de 553 ch. Votre estimation est aussi bonne que la nôtre concernant la puissance que BMW permettra de donner à la Supra GRMN. Nous misons sur près de 500 ch, mais sans faire concurrence à la M4 CS.

Galerie: Nissan Z Nismo 2024

42 Photos

La rivale de la Nissan Z Nismo pourrait devenir une édition spéciale, elle aussi limitée, dans la même veine que la Yaris GRMN lancée début 2022. La berline de la génération précédente a également été construite en petit nombre. Ne soyez pas trop surpris qu’il s’agisse de la dernière Supra puisque les initiés de BMW affirment que la Z4, mécaniquement liée, ne sera plus en production à l'usine Magna Steyr de Graz, en Autriche, en 2026 et sans remplaçante à l’horizon. Avant de tirer sa révérence, le roadster bavarois associerait enfin le moteur six cylindres en ligne à une boîte de vitesses manuelle pour une Z4 M40i à trois pédales, faisant écho à la Supra à six vitesses et six cylindres.