Des modèles comme la Mangusta et la Pantera ont contribué à rendre la marque De Tomaso familière aux passionnés d'automobile. Le constructeur travaille actuellement sur la P72, et si vous vous demandez ce que ça fait de se retrouver au volant de cette machine, cette vidéo, filmée sur le circuit de Barcelone, est faite pour vous.

Dans ce cas précis, il s'agit d'un prototype de développement utilisant un moteur V12. La version de production est censée utiliser un V8 suralimenté de 5,0 litres développant environ 700 chevaux et 824 Nm de couple à 7 500 tr/min. La puissance passe par une boîte de vitesses manuelle, à six rapports. La version à 12 cylindres produit cependant un son fantastique.

La P72 semble avoir un intérieur haut de gamme. La vidéo montre beaucoup de métal poli et de cuir et chacun des instruments possède son propre cadre circulaire brillant. La marque De Tomaso, relancée, est arrivée en 2019 et la P72 a fait ses débuts au Goodwood Festival of Speed, cette année-là. L'entreprise s'est associée à Roush pour créer le moteur.

De véritables œuvres d'art

Sous les courbes de la P72, qui évoque les modèles classiques de De Tomaso, se trouve un châssis en fibre de carbone de l'Apollo Intensa Emozione. Le partage de composants est dû au fait qu'Ideal Team Ventures possède les deux constructeurs automobiles. L'entreprise n'a l'intention de construire que 72 exemplaires, et ils coûteront, au minimum, 750 000 € chacun.

De Tomaso travaille également sur la P900, plus puissante, à 3 millions de dollars. Sa puissance provient d’un moteur V12 qui tourne à 12 300 tr/min et sa boîte de vitesses séquentielle Xtrac envoie la puissance aux roues arrière. La carrosserie est dotée d'un aileron arrière actif. Il y aura même une série de courses De Tomaso Competizione à laquelle les acheteurs pourront participer.

