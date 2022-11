Les prochaines supercars et hypercars seront-elles toutes électriques ? Peut-être pas. La planche de salut des moteurs thermiques, ce sont les carburants synthétiques, une solution déjà utilisée dans certains championnats de sport automobile (en Formule 1, ils arriveront en 2026) et prise de plus en plus au sérieux par les constructeurs.

La dernière marque à y croire est De Tomaso, qui vient de dévoiler la P900, une "arme" ultime pour la piste avec un V12 de 900 ch entièrement "vert".

La recherche d'une alternative

La marque anglo-américaine et allemande présente son 6.2 comme le "premier V12 neutre en carbone de l'histoire" et le plus léger de tous les temps, avec un poids de 220 kg. Avec ce moteur capable d'atteindre 12 300 tr/min, De Tomaso espère être pris en exemple par d'autres marques.

900 ch pour 900 kg : la De Tomaso P900

Norman Choi, le PDG de De Tomaso, explique sa vision :

"Nous pensons qu'il existe des alternatives à l'électrique et c'est pourquoi nous avons développé une nouvelle plateforme pour maintenir en vie les moteurs thermiques. L'utilisation de carburants synthétiques représente notre engagement en faveur de la mobilité zéro émission de l'avenir, sans sacrifier l'âme et la symphonie du moteur".

Née pour la course

Inspirée dans sa forme par la De Tomaso P70 conçue par Carroll Shelby, la P900 est conçue uniquement pour la piste et plusieurs solutions ont été héritées du monde de la course. Par exemple, l'aileron arrière est relié au système DRS (que l'on retrouve également sur les Formule 1) qui améliore la vitesse et la stabilité sur les lignes droites.

En outre, le poids total de seulement 900 kg est également dû au châssis en fibre de carbone, conçu par le studio Capricorn qui a suivi de près le développement de la Porsche 919 Evo au Mans et de nombreux projets de Formule 1.

Les livraisons sont prévues pour 2024, mais ceux qui la veulent plus tôt peuvent opter pour la version V10.

Cependant, il faudra attendre un certain temps avant de voir une P900 sur la piste. Le développement de la voiture et du moteur se poursuivra jusqu'en 2024, mais De Tomaso peut satisfaire les clients les plus impatients, à condition toutefois qu'ils acceptent un compromis : la présence d'un V10 (toujours "vert") à la place du V12.

Les 18 propriétaires recevront une formation technique de la part de De Tomaso pour régler correctement leur voiture et seront assistés par une équipe de mécaniciens et d'ingénieurs pendant les journées de piste.