En 1997, le Thrust SSC piloté par le pilote d'avion Andy Green est entré dans le Guinness World Records en tant que véhicule à roues le plus rapide du monde, avec 1227 km/h.

Battre ce record est devenu une véritable mission pour l'équipe Bloodhound Land Speed Record, qui développe depuis plusieurs années une "voiture" supersonique capable de combiner les moteurs d'un avion à réaction et d'une fusée. Pour poursuivre son développement, l'entreprise doit toutefois attirer des investisseurs. Et pour ce faire, elle a décidé de donner au projet une tournure plus "verte".

La voiture supersonique devient neutre en carbone

Le projet Bloodhound a débuté en 2008 et a atteint son apogée en 2019 avec une série de tests qui ont poussé l'auto-jet de plus de 13 mètres de long à environ 1010 km/h. Les essais ont été suspendus lors des confinements et, en 2021, l'investisseur principal, Ian Warhurst, a décidé de mettre fin à sa participation.

Aujourd'hui, grâce à l'appel de Stuart Edmondson (l'actuel directeur de la division des projets et de l'ingénierie), Bloodhound recherche des fonds d'environ 10 à 12 millions d'euros. Pour attirer l'attention des entrepreneurs et des investisseurs "écologistes", M. Edmondson a déclaré que le projet sera entièrement neutre en carbone et que les énormes moteurs de la voiture seront alimentés par des carburants de synthèse.

Est-ce que 135 000 ch seront suffisants ?

Lors des tests effectués en 2019 dans le désert du Kalahari en Afrique du Sud, le Bloodhound était équipé d'un moteur à réaction Rolls-Royce EJ200 dérivé d'un Eurofighter Typhoon. Mais pour augmenter la puissance, l'équipe envisageait déjà d'ajouter des systèmes de propulsion de fusée construits par la société norvégienne Nammo. Au total, la voiture supersonique aurait délivré environ 135 000 ch.

Il reste à voir si la décision d'opter pour les carburants synthétiques débouchera sur de nouveaux moteurs. L'objectif reste cependant le même : Edmondson ne cherche pas seulement à battre le précédent record, mais aussi à franchir le mur des 1000 mph (1600 km/h).