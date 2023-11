Le Grand Prix de Las Vegas est un nouveau favori de la F1, générant un engouement mondial et offrant un tracé et un week-end de course avec des lieux emblématiques, une culture unique et des divertissements luxueux qui ont rendu la ville légendaire. Las Vegas, et plus particulièrement l'emblématique Wynn Las Vegas, sont au centre de la splendeur automobile de pointe, avec des événements et des expériences à venir, qui s'ajoutent à l'engouement du Grand Prix.

Expériences

Surnommée "Ultimate Race Week", Wynn Las Vegas proposera un large éventail d'expériences dans le domaine de l'automobile de luxe, depuis le Concours de Las Vegas jusqu'à l'expérience de la marque McLaren et O'Gara dans le complexe.

Des classiques comme la Bugatti Type 57 Bentoux de 1936, des hypercars comme la Koenigsegg Gemera et la nouvelle Rolls-Royce Spectre électrique seront au Wynn pour être exposées et célébrées pour leur innovation, leur luxe, leur design et leur histoire sur le magnifique parcours du Wynn Golf Club.

Le Concours de Las Vegas présentera certains des plus grands moments de l'histoire de l'automobile, tout en célébrant l'avenir.

Accueil de McLaren

En outre, Wynn accueillera l'expérience de la marque McLaren, avec des voitures à vendre et diverses expériences pour les propriétaires, les fans et les passionnés, afin de célébrer l'héritage de course de la marque vieille de 60 ans. Pour annoncer l'événement, Wynn Las Vegas a récemment mis en ligne une vidéo teaser montrant ce qui semble être la carrosserie d'une voiture de F1 qui se dévoile lentement, avec une livrée qui combine la fibre de carbone entièrement exposée et la couleur dorée, caractéristique de Wynn.

La vidéo, qui indique simplement "Don't scratch the finish", laisse entrevoir l'Ultimate Race Week, pleine de divertissement et d'excitation pour tous les enthousiastes et les fans qui pourront partager cette expérience.