Parfois, les règles du sport automobile obligent les constructeurs à vendre certains véhicules au public afin d'homologuer leurs machines de course pour la compétition. Les résultats sont généralement des voitures qui font battre le cœur des passionnés, comme la Porsche 911 GT1, la Lancia Stratos et la Dodge Charger Daytona. Il en est de même pour cette Datsun 280ZXR, de 1979, que Mecum met aux enchères est un véhicule moins célèbre, mais tout aussi fascinant.

La 280ZXR n'était disponible qu’en 1979, et Datsun (à présent Nissan) en a fabriqué entre 1001 et 1009, selon la source à laquelle vous croyez. Le constructeur souhaitait un aileron arrière plus grand pour les voitures Z participant aux compétitions IMSA et SCCA, mais la pièce devait être disponible sur les véhicules de production pour que cela se produise. Ce modèle limité en est le résultat.

Bien que d'apparence raisonnablement modeste, cet aileron arrière aurait produit environ 180 kg d'appui à 160 km/h. Cette pièce a permis de maintenir la voiture plantée sur la piste pendant la course. Cela a fonctionné car l'équipe Electramotive a remporté neuf des 15 courses de la classe GTU en 1979.

Une des plus belles Datsun ?

La Datsun a été vendue à St.Yves Motor Sales à Berkley, Massachusetts, à la fin des années 1970, mais elle n’a pratiquement jamais roulé puisque le compteur kilométrique n'affiche que 15 milles, soit environ 24 kilomètres. La vente comprend même un kit de bandes OEM de rechange, l'autocollant de fenêtre d'origine et une fiche d'information du concessionnaire. Toutes les 280ZXR étaient livrés dans une carrosserie Silver Mist avec des rayures bleues sur le capot et les flancs, ce qui les rendaient particulièrement jolies. D’ailleurs, l’extérieur et l'intérieur semblent être en parfait état.

Sous le capot, il y avait un moteur six cylindres en ligne de 2,8 litres qui ne produisait, cependant, que 135 chevaux et 195 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Étant donné que cette voiture a plus de 40 ans, elle devrait nécessiter un peu d’entretien si le nouveau propriétaire a l'intention de la conduire et pas d’en faire, seulement, une pièce de collection.

Mecum ne donne pas d'estimation pour cette 280ZXR. Cependant, la voiture est disponible sans réserve, donc quelqu'un pourrait l'obtenir à un prix avantageux.

Galerie: Ventes aux enchères Mecum Datsun 280ZXR de 1979