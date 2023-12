Les habitants d'Ann Arbor, dans le Michigan, ont eu droit à un spectacle inattendu dans la nuit de samedi à dimanche. Ce spectacle est l'œuvre d'un jeune garçon de 12 ans. Le jeune homme aurait volé un chariot élévateur sur un chantier de construction et a entraîné la police dans une course-poursuite sinueuse et à faible vitesse dans les rues de la ville avant de sortir de la ville. Heureusement, la mêlée n'a pas fait de blessés, mais de nombreuses voitures ont été endommagées, dont un monospace qui a été poussé dans le jardin de quelqu'un.

Selon la police d'Ann Arbor, l'incident a commencé vers 18 h 45, heure locale. Apparemment, le garçon a trouvé le chariot élévateur déverrouillé sur un chantier de construction près d'un collège. Attention, ce n'est pas le genre de chariot élévateur que l'on voit soulever des palettes de soda dans une épicerie. La police l'a identifié comme étant un télescopique Construction Genie GTH-636, un véhicule de construction à quatre roues motrices équipé d'un moteur diesel turbocompressé. Il peut être configuré avec de nombreux accessoires pour les travaux lourds, et cette version particulière est équipée d'une énorme fourche hydraulique à l'avant.

Heureusement pour la police, il est lent. La vitesse n'a atteint qu'environ 20 km/h au cours de la poursuite. Cependant, le poids et la position du chariot élévateur à fourche ont rendu impossible l'intervention des forces de l'ordre. À un moment donné de la vidéo, on entend un agent dire "on ne peut pas arrêter ce truc". Peu après, la décision est prise d'éteindre les feux et les sirènes et de laisser un peu plus d'espace au jeune homme. En réponse, il roule sur le trottoir au lieu de la route.

La vidéo se termine avant que la poursuite ne prenne fin. La police du comté de Washtenaw a pris le relais lorsque le garçon a quitté la ville, et la poursuite s'est terminée lorsque l'enfant de 12 ans s'est finalement arrêté. Il a été rapidement placé en garde à vue, mais comme il s'agit d'un mineur, son identité ne sera pas divulguée. Cependant, la police a déclaré à ClickOnDetroit que le jeune "est connu des autorités".

Espérons que ce garçon tirera une leçon de cette affaire. Quant au propriétaire du chariot élévateur, il faut espérer qu'il ne laissera plus de clés dans le contact sans surveillance.

