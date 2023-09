Une course-poursuite à grande vitesse à travers Los Angeles s'est terminée de manière embarrassante pour le voleur présumé et c’est franchement hilarant. L’homme a semble-t-il heurté un pick-up (les deux voitures sont face) et alors qu'il tentait de s’échapper par la fenêtre il s’est retrouvé coincé avant de faire tomber son pantalon jusqu'aux genoux. Il lui aura fallut près de trois minutes pour sortir de la berline arrêtée.

La poursuite aurait commencé vers 15h00, heure locale, selon KTLA, et le conducteur a commencé à sortir du véhicule vers 16h15. Il a fallu encore plusieurs minutes aux forces de l’ordre pour placer le suspect en garde à vue.

Le conducteur était suspecté d'un vol à main armée, selon Fox 11, et le véhicule en question semble être une Mercedes-Benz Classe E 2013-2016, à en juger par l'apparence générale de l’auto et le style des feux arrière. L’homme avait également un drapeau ou une bannière colorée sortant du toit ouvrant. Lors de la course-poursuite, ce dernier aurait jeté une arme à feu hors du véhicule et la police lui aurait également confisqué une deuxième arme, toujours selon Fox 11.

Cette Mercedes a été remplacée par la nouvelle Classe E W213, en 2016, mais elle semble avoir gardée quelques fans...

Enchaînement de boulettes

Vers la fin de la poursuite, le conducteur est arrivé sur le boulevard Crenshaw encombré et aurait roulé sur le trottoir pour éviter la circulation, tout en aggravant un peu plus son cas au passage. Une personne conduisant un pick-up a réussi à bloquer la Mercedes, ce qui a permis à la police d'arrêter le voleur pour qui les ennuis ne font que commencer.

C’est à ce moment-là que les choses sont devenues embarrassantes car au lieu d'ouvrir la portière et de sortir du véhicule, cette personne a tenté de sortir par la fenêtre dont l'ouverture était beaucoup plus petite. À en juger par la vidéo, son pantalon est resté coincé alors qu'il rampait hors de la voiture, le faisant tomber jusqu'aux genoux. Aucun blessé n’a été signalé lors de la poursuite