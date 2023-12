Le MINI Countryman a toujours été le fleuron de la marque, celui qui offre le plus d'espace et les moteurs les plus puissants. La nouvelle génération ne fait que confirmer sa position au sommet de la gamme, grâce notamment à l'augmentation de 13 cm de la longueur, qui atteint désormais 4,43 mètres. C'est pratiquement la même chose que le Mercedes GLA, qui a récemment fait l'objet d'un léger restylage de mi-parcours, et qui est plus court d'à peine 2 cm.

Des crossovers compacts sur le marché haut de gamme, disponibles avec différents types de moteurs et qui ne renoncent pas à la performance avec leurs versions plus sportives : John Cooper Works pour le Countryman et AMG pour le GLA. Les voici maintenant dans un face-à-face pour découvrir leurs points communs et leurs différences.

L'extérieur

Une fois les dimensions superposées, le MINI Countryman et le Mercedes GLA ont des styles nettement différents, fruit de l'esprit de famille de leurs marques respectives.

Le modèle britannique est plus carré et plus "boxy", pour utiliser un terme anglo-saxon, avec une face avant qui fait évoluer le style classique de MINI. Les proportions sont presque tout-terrain, avec des lignes acérées, le nez et l'arrière presque perpendiculaires au sol et un toit rectiligne pour ne pas voler des centimètres à l'habitacle. Comme le veut la tradition, les solutions de design très originales ne manquent pas, comme le montant C presque caché par les vitres et un appendice qui capte la teinte du toit, ou encore les nombreuses options de personnalisation.

MINI Countryman 2024 Mercedes GLA 2023

Avec ce restylage, le concurrent allemand ne s'est pas refait une beauté mais a mis à jour une recette déjà gagnante, en revoyant le design des blocs optiques avant et arrière et les signatures lumineuses. La calandre est toujours dominée par le logo Mercedes au centre et peut avoir différents styles, tridimensionnel, rendu par l'union de nombreuses étoiles, ou avec des bandes verticales pour les versions plus sportives. Les lignes restent douces et arrondies, la ceinture de caisse s'élevant légèrement à partir du milieu de la porte arrière pour donner un aspect plus dynamique.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement MINI Countryman 4,43 mètres 1,83 mètres 1,66 mètre 2,69 mètres Mercedes GLA 4,41 mètres 1,83 mètre 1,61 mètre 2,73 mètres

L'intérieur

L'intérieur du Countryman 2024 se caractérise par le minimalisme et se passe d'instruments numériques, entièrement remplacés par un nouvel affichage tête haute qui projette les informations directement sur le pare-brise. Au centre du tableau de bord se trouve un écran circulaire, un hommage au passé, doté de la technologie oled et d'une diagonale de 9,4 pouces. Animé par le nouveau système d'exploitation MINI OS 9, il est entièrement nouveau dans son graphisme et ses fonctions disponibles. Il est commandé par des commandes tactiles ou par l'assistant vocal. Les boutons physiques sont réduits au minimum et l'absence de la commande de transmission, située dans la partie inférieure du tableau de bord, sur le tunnel central libère beaucoup d'espace. En parlant d'espace, le Countryman nouvelle génération en gagne beaucoup, aussi bien dans l'habitacle que dans le coffre d'une capacité minimale de 460 litres.

MINI Countryman 2024, l'intérieur.

Pour sa part, le GLA 2023 reste fidèle à la configuration du système MBUX composé de deux écrans de 10,25 pouces juxtaposés, l'un pour l'instrumentation numérique et l'autre pour le système d'infodivertissement. Une recette éprouvée qui fonctionne toujours bien, avec de nombreuses fonctions et des graphiques clairs. Une fois de plus, la commande de la transmission n'est pas située sur le tunnel central, où se trouvent divers compartiments de rangement. L'empattement est plus long de 4 cm que celui du Countryman et offre un plus en termes d'habitabilité, tandis que le coffre a un volume légèrement inférieur avec une capacité minimale de 435 litres.

Mercedes GLA 2023, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min/max) MINI Countryman n.d. 9,4" 460/1 450 litres Mercedes GLA 7" - 10,25" 10,25" 435/1 430 litres

Les moteurs

Avec la nouvelle génération, le MINI Countryman 2024 a dit adieu aux groupes motopropulseurs rechargeables, se concentrant sur les unités d'essence hybrides légères et, pour la première fois, les versions 100 % électriques. Deux groupes motopropulseurs sont disponibles : l'un à traction avant avec 204 ch et 250 Nm pour une autonomie de 462 km, l'autre à transmission intégrale avec 313 ch et 494 Nm pour une autonomie revendiquée de 433 km. Ils arriveront toutefois à une date ultérieure. Pour l'instant, le Countryman peut donc être équipé du moteur 1.5 mild hybrid turbo essence de 170 ch ou du moteur 2.0 de 204 ch. Au sommet de la gamme se trouve le MINI Countryman John Cooper Works: 2.0 turbo essence non électrifié de 300 ch, transmission intégrale et 0 à 100 en 5,4 secondes.

MINI Countryman 2024 Mercedes GLA 2023

Le restylage a été l'occasion pour le Mercedes GLA 2023 de repenser ses motorisations : électrification légère pour tous les blocs essence, chaîne de traction rechargeable renouvelée et améliorée et diesel toujours dans la gamme. Pas d'électrique pur, pour cela il y a le Mercedes EQA. Les versions 35 AMG (mild hybrid) avec 306 ch et 45 AMG S 4Matic avec 421 ch, transmission intégrale et 4,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h restent disponibles.

Modèle Hybride léger essence Diesel Plug-in électrique MINI Countryman 1.5 3 cylindres 170 ch

2.0 4 cylindres 204 ch n.d. n.d. 204 CH

313 CH Mercedes GLA 1.3 4-cylindres 136 ch

1.3 4-cylindres 163 ch

2.0 4-cylindres 224 ch

2.0 4-cylindres 306 ch 2.0 4-cylindres 116 ch

2.0 4-cylindres 150 ch

2.0 4-cylindres 190 ch 1.3 4 cylindres 218 ch n.d.

Les prix

L'augmentation de la taille et de la technologie a entraîné des prix plus élevés pour le MINI Countryman 2024 par rapport à la génération sortante. La liste commence maintenant à 34 900 euros et va jusqu'à 51 000 pour le John Cooper Works.

Le Mercedes GLA 2023 commence encore plus haut avec un prix de base de 42 257 euros pour le 1.3 mild hybrid de 136 ch et va jusqu'à 81.576 euros pour la 45 S 4Matic+.