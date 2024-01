C'est ce qu'on appelle un timing malheureux. Le 20 octobre 1998, la nouvelle Rover 75 était présentée en grande pompe. L'espoir de la marque britannique devait être mis en vente mi-1999.

Mais que fait Bernd Pischetsrieder, patron de BMW, alors propriétaire de Rover ? Il critique l'attitude du gouvernement britannique en ce qui concerne le soutien financier apporté à la rénovation de l'usine Rover de Longbridge (où la nouvelle Mini et la R30 auraient dû être produites) et laisse entendre que Rover était en crise.

La presse a interprété cela comme le fait que BMW n'était pas satisfait des pertes financières continues et avait l'intention de fermer Rover. Cela a sans aucun doute découragé de nombreux acheteurs potentiels, malgré les réactions très positives à la voiture elle-même.

En effet, elle pouvait (et peut toujours) très bien se mesurer à la Jaguar S-Type, présentée lors du même salon. L'image de marque de Rover a également souffert de la "Seventy-Five" (comme Rover voulait que la 75 soit prononcée), malgré son accueil positif dans les médias spécialisés.

Revenons quelques années en arrière : l'idée de base de la Rover 75 est née dans le cadre d'un groupe de trois nouveaux projets pour l'entreprise sous la direction de Richard Woolley : une grande berline avec le nom de code "Flagship", un véhicule plus petit (avec le nom de code "Eric") et la 75. Parmi ces projets, seul le concept de la 75 a été poursuivi.

À l'origine, la Rover 600 (lancée en avril 1993) devait être redessinée, mais après son rachat par BMW en 1994, il a rapidement été décidé que cette plateforme ne serait pas réutilisée, mais remplacée par un tout nouveau modèle dont le lancement était prévu pour la fin des années 1990.

Les travaux sur le nouveau modèle, qui portait le nom de code R40, avancèrent sans intervention notable de BMW. Le design fut accueilli avec enthousiasme par la direction, et les deux entreprises estimèrent que le look classique serait la direction idéale pour Rover. A l'intérieur, la 75 se distinguait par beaucoup de bois et de chrome.

Rover 75 Tourer (2001-2005)

La limousine Rover 75, longue de 4,74 mètres, fit ses débuts, comme nous l'avons déjà mentionné, au salon de l'automobile de Birmingham le 20 octobre 1998 et fut vendue à partir du 17 juin 1999, après avoir été testée en détail par la presse spécialisée.

La 75 disposait d'une série de moteurs essence et diesel d'une cylindrée de 1,8 à 2,5 litres. Les moteurs à essence étaient les quatre cylindres Rover de la série K, d'une cylindrée de 1,8 litre, et le KV6 à quatre arbres à cames, qui était proposé soit avec une cylindrée de 2,0 soit avec une cylindrée de 2,5 litres.

Le moteur de 2,0 litres a été abandonné plus tard avec l'introduction du moteur turbo de 1,8 litre pour des raisons d'émissions. Un moteur diesel a été proposé par l'intermédiaire du groupe BMW. Le moteur 4 cylindres M47R (M47 Rail), développé par les ingénieurs de Rover Group et de Steyr pour un montage transversal, se distinguait des moteurs M47D20 des séries 3 et 5 par un turbocompresseur différent et des systèmes plus sophistiqués de gestion de la température.

En juillet 2001, déjà après la séparation de Rover et de BMW, Rover a lancé la variante break de la 75 sous le nom de Tourer. Le hayon était équipé en option d'une lunette arrière ouvrante. Les fans de BMW connaissent ce système. Le joli 75 Coupé Concept n'est resté qu'à l'état d'étude.

Rover 75 Rover 75 Facelift

Venons-en aux super-rares variantes de la Seventy-Five. Une version étirée de la Rover 75, d'abord appelée Vanden Plas (puis simplement berline), a été lancée en 2002. Développée en collaboration avec le constructeur automobile S. MacNeillie & Son Limited de Walsall, en Angleterre, elle a été allongée de 200 mm au niveau du plancher arrière et les portes arrière ont été modifiées.

Elle n'était disponible qu'en version Connoisseur et, après une petite série initiale, elle a été produite par MacNeillie à Longbridge. La 75 était une voiture de ministre au sein du gouvernement britannique et Tony Blair a eu accès à un tel véhicule lorsqu'il était Premier ministre.

Au printemps 2004, Rover a introduit un facelift de la 75 qui comprenait une calandre et un pare-chocs entièrement nouveaux ainsi que des phares d'une seule pièce avec des projecteurs halogènes. L'arrière fut également doté d'un nouveau pare-chocs avec une poignée de coffre chromée retravaillée.

Rover 75 V8

Le nouveau design a été diversement accueilli par la presse spécialisée et Rover a annoncé quelques mois plus tard seulement le nouveau modèle V8 avec une calandre au design totalement différent. On dit que cette calandre était inspirée des modèles V8 précédents, mais elle a provoqué quelques irritations car elle ressemblait à celle de la nouvelle grande Audi (présentée plus tard).

Au Salon de l'automobile de Genève 2004, Rover annonça un modèle V8. Après la MG ZT 260 présentée en 2003, il s'agissait de la première Rover équipée d'un moteur V8 depuis l'abandon de la Rover SD1 en 1986. La plateforme avait été largement remaniée pour accueillir le moteur V8 Ford de 4,6 litres et la traction arrière, y compris un tunnel de transmission plus rigide et une suspension arrière sur mesure.

Comme la ZT 260, la 75 V8 a été construite sur la chaîne de montage normale, démontée pour les modifications structurelles nécessaires et l'installation du groupe motopropulseur V8, puis remise sur la chaîne de montage pour les finitions. Au lieu de la boîte de vitesses manuelle Tremec TR-3650 de la MG ZT 260, la Rover 75 V8 a été équipée de la boîte automatique à quatre vitesses 4R75W de Ford.

Les autres caractéristiques d'équipement comprenaient des quadruples sorties d'échappement, des emblèmes spéciaux et un pare-chocs "Premium" avec une calandre plus basse. 166 exemplaires ont été produits dans les variantes de carrosserie Limousine et Tourer, contre 717 MG ZT 260, soit un total de 883 véhicules V8.

Une exclusivité maximale au regard de la quantité totale de 75 : exactement 211 175 exemplaires de la Rover 75 ont été produits jusqu'en 2005, date de la fin du groupe MG Rover. Mais ce n'était pas la fin de la 75. Après la faillite, les plans de construction de la Rover 75 ont été vendus à la Shanghai Automotive Industry Corporation et les chaînes et machines de production à la Nanjing Automotive Company. La Seventy-Five est sorti des chaînes de production chinoises jusqu'en 2016 sous la forme d'un Roewe 750 remanié sur le plan technique et esthétique.