Nous sommes en 2008. Les perspectives sont sombres pour l'industrie automobile et le reste du monde. Les prix de l'essence grimpent, poussant les acheteurs à se tourner en masse vers les petites voitures.

Le salon international de l'automobile de Detroit se tient encore en janvier, et Dodge y présente un nouveau pick-up Ram 1500 pour 2009. Et malgré les épreuves, 16 ans plus tard, ce pick-up est toujours en vente.

Oui, la quatrième génération de Dodge Ram qui a fait ses débuts au salon cette année-là est toujours disponible aujourd'hui. Le Ram 1500 Classic sera disponible pour l'année modèle 2024, a confirmé un porte-parole de Ram à Motor1. Vous ne le trouverez pas encore sur le site web du constructeur, mais on nous a assuré que les détails sont en train d'être réglés avant que le configurateur 2024 ne soit mis en ligne.

Galerie: Ram 1500 Classic Warlock (2019)

Pour ce qui est de ces détails, nous n'avons pas d'informations à ce sujet pour le moment. En 2023, le Ram 1500 Classic n'était disponible qu'en deux versions : le Tradesman, idéal pour le travail, et le Warlock, prêt à tout. Le Tradesman offrait aux acheteurs une cabine simple et une boîte longue à l'ancienne, ainsi que des configurations Quad et Crew Cab. Le Warlock, quant à lui, n'est disponible qu'en version Quad ou Crew Cab.

De légères modifications des options sont possibles, mais étant donné qu'il s'agit d'une plateforme vieille de 16 ans, ne vous attendez pas à des ajustements révolutionnaires. Les deux versions sont équipées d'un V6 standard de 3,6 litres, le V8 Hemi de 5,7 litres étant proposé en option.

Une boîte automatique à huit rapports gère la puissance, et bien que l'ossature date de la fin des années 2000, il y a un écran tactile de 7 pouces dans la console centrale. Et il y a des boutons. Beaucoup de boutons.

L'absence présumée de changements signifie également que le prix de base ne changera probablement pas beaucoup non plus. En toute franchise, c'est la raison pour laquelle le Ram 1500 Classic existe toujours. Pour les acheteurs soucieux de leur budget et désireux d'acquérir un nouveau pick-up de grande taille, le Classic est donc un morceau tentant.

Pourtant, lorsque Ram a annoncé que l'ancien véhicule serait construit en même temps que le modèle de cinquième génération en 2019, personne dans l'équipe ne s'attendait à ce qu'il reste en place aussi longtemps. Avec un Ram lifté (et sans Hemi) prévu pour 2025, 2024 pourrait-il enfin marquer la fin du 1500 Classic ?