Storyteller Overland a présenté l'imposant camping-car tout-terrain Hilt. Il s'agit du nouveau produit phare du fabricant de camping-cars, dont les prix commencent à 380 000 euros. Le véhicule sera mis en vente dès la fin de cette année.

Un camping-car 100% équipé

Le Hilt, basé sur un Pick-up Ram, présente un extérieur robuste avec un éclairage à 360 degrés, y compris de grandes lumières au-dessus de la cabine. Il y a un revêtement de carrosserie épais et une galerie de toit sur le dessus. Un châssis à torsion zéro relie l'espace de vie au châssis et permet aux deux parties de se déplacer indépendamment l'une de l'autre. Le camion repose sur un système de suspension hydraulique actif et intelligent qui permet de mieux contrôler les mouvements de la carrosserie. Un treuil est également intégré et permet de tirer le camion dans les situations difficiles.

En entrant à l'intérieur du camping-car, les campeurs voient immédiatement la porte de la salle de bain avec une douche de 2,5 mètres de haut. Un lit queen-size (160x200 cm) se trouve au-dessus de la cabine et offre des bornes de recharge USB 12 volts, 110 volts et sans fil à côté du matelas. Les sièges du salon arrière se transforment en un deuxième lit queen-size. Les fenêtres offrent une visibilité de 270 degrés vers l'extérieur et les panneaux sont équipés de stores et de moustiquaires.

La cuisine comprend un four à micro-ondes à convection, une friteuse et une table de cuisson à induction à deux feux de 1 800 watts. Le réfrigérateur et le congélateur ont une capacité combinée de 195 litres. Sept tiroirs offrent un total de 230 litres de rangement.

La cabine est accueillante. Les panneaux de bois ont des coins arrondis et le revêtement est en similicuir. L'éclairage d'ambiance à intensité variable et programmable permet d'adapter l'intérieur à l'humeur des occupants.

Les parois sont recouvertes d'une couche de mousse à cellules fermées pour assurer l'isolation thermique et acoustique. La cabine est équipée d'un chauffage de 2932 watts et d'un climatiseur de 4398 watts pour assurer le confort des occupants.

Le groupe motopropulseur se compose d'un moteur Cummins turbodiesel de 6,7 litres développant une puissance de 360 chevaux et 1084 Nm de couple. Il est relié à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Une vraie maison sur roue

Ce véhicule peut contenir 455 litres d'eau douce avec un système de purification et 150 litres d'eaux grises. Les toilettes à cassette ont une capacité de litres. Un réservoir de carburant amélioré contient 197 litres de diesel.

L'électricité est fournie par des panneaux solaires de 1 325 watts installés sur le toit. Il y a aussi deux onduleurs de 3 000 watts et un système M-Power de 16,8 kWh.

Storyteller Overland a acquis Global Expedition Vehicles au début de l'année 2021.

"Nous avons toujours été à la recherche du grand bond en avant qui rapproche l'aventure de plus de gens. Nous avons anticipé que l'espace des camions d'aventure était la prochaine vague." - Jeffrey Hunter, PDG de Storyteller Overland.

Avant l'acquisition, Global Expedition Vehicles était spécialisé dans la construction de camping-cars tout-terrain.