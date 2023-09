Au premier abord, on ne dirait pas que ce Mercedes-Benz Sprinter de 2004 est un camping-car camouflé. À l'extérieur, il ressemble à une simple camionnette blanche comme celles utilisées par les plombiers, les électriciens ou encore les chauffeurs-livreurs du monde entier. Mais à l'intérieur, il dispose d'un véritable espace de vie entièrement équipé avec chambre, cuisine et salle de bains.

L'intérieur de ce Mercedes-Benz Sprinter de 2004, avec 229 000 kilomètres au compteur, a été construit pour moins de 10 000 euros. Dans une visite guidée sur sa chaîne YouTube DualEx, Sharrieff Fareed nous montre chaque détail de la transformation, qui comprend quelques touches astucieuses dans son espace de vie confortable.

Un camping-car tout équipé

À l'intérieur, le camping-car possède tout ce qu'il faut, à commencer par une cuisine complète avec eau courante. À l'arrière du Sprinter, un canapé a été aménagé pour faire office de salon. Cependant, celui-ci peut se transformer en chambre en faisant basculer le lit rangé dans le mur du fourgon. La cabine est pratiquement inchangée, à l'exception d'un écran qui affiche l'arrière et les côtés du véhicule, ce qui est très utile pour la conduite. Les caméras servent également de système de sécurité pour surveiller le camping-car lorsqu'il est garé.

L'une des caractéristiques principales du fourgon est le siège du passager qui pivote pour devenir un poste de travail. Derrière lui, un bureau coulissant à partir d'une armoire s'ouvre et offre suffisamment d'espace pour accueillir un ordinateur portable et d'autres équipements essentiels. Lorsqu'il est fermé, un nouveau comptoir pour la cuisine apparaît.

Une cuisine digne d'un appartement

La cuisine présente des caractéristiques qui rendraient certains propriétaires jaloux. Les armoires sur mesure offrent de nombreux rangements, dont un tiroir pour les ustensiles. La cuisinière au propane est recouverte d'une plaque de verre lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui augmente l'espace de travail. Un petit évier est équipé d'un couvre-planche à découper et d'un égouttoir. À côté de la porte coulissante, une armoire sert de garde-manger et comprend une trappe pour une poubelle.

Tirant les leçons de ses constructions précédentes, Fareed a ajouté une isolation supplémentaire et amélioré la ventilation de la camionnette. Le plancher comprend un pouce et demi de mousse isolante en plus d'un sous-plancher en contreplaqué. Les murs et le plafond sont recouverts d'un pouce et demi de matelas isolant, ce qui a fait une différence immédiate dans la température intérieure de la camionnette pendant sa construction.