Les plateformes modulaires constituent un véritable joker pour les constructeurs automobiles. En effet, en utilisant la même base, les marques sont en mesure de proposer différents types de véhicules, réduisant considérablement les coûts de développement et d’assemblage.

Cependant, peu d’entres elles ont véritablement poussé le concept de modularité à l’extrême. Ford figure dans cette petite liste et semble travailler sur une architecture capable d'accueillir à la fois un pick-up et une voiture de sport, deux modèles complètement opposés.

Préparée pour tous les besoins

Les dessins techniques et le brevet associé ont été découverts par MotorAuthority. Selon les médias américains, ce dernier a été publié auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), le 2 janvier, bien que l'enregistrement initial de Ford remonte au 28 avril 2021.

En pratique, l'idée de Ford est celle d'un véritable kit pour les voitures électriques. La structure intègre le pack batterie, avec un système de barres transversales et de modules supplémentaires capables de s'adapter aux différentes dimensions du véhicule. À ceux-ci s’ajoutent d’autres composants de châssis à l’avant et à l’arrière pour accueillir les moteurs électriques, les suspensions et les roues.

L'architecture peut ainsi changer en rigidité, en longueur et en hauteur depuis le sol et est donc capable de donner vie aussi bien à un SUV, à un pick-up ou à une voiture de sport. À cet égard : pourrait-elle être la plate-forme sur laquelle reposera une éventuelle Mustang électrique ?

Des moteurs électriques partagés

Dans la description fournie par Ford, les différents types de véhicules peuvent partager non seulement des composants de châssis, mais aussi des moteurs électriques. On arrive même à parler de packs "Performance" facilement interchangeables entre les différents modèles.

Bien entendu, ce n’est pas parce que Ford a déposé un tel brevet que la plateforme deviendra automatiquement une réalité, dans un avenir proche. Cependant, il est intéressant de voir comment l'entreprise américaine étudie des solutions "intelligentes" pour rationaliser la production et ainsi préparer une variété encore plus grande de modèles.