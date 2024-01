Malgré l'injection de fonds fédéraux ces dernières années, il n'est toujours pas facile de recharger sa voiture électrique en public. L'administration Biden a été quelque peu critiquée pour cette situation ces derniers temps, mais elle a annoncé aujourd'hui une bonne nouvelle pour les conducteurs de VE du monde entier : 623 millions de dollars supplémentaires (soit environ 567,5 millions d'euros) en subventions visant à mettre en place 7 500 ports de recharge de VE supplémentaires dans 22 États et à Porto Rico.

Ces fonds proviennent du programme de subventions discrétionnaires "Charging and Fueling Infrastructure" (CFI), qui permet à la Federal Highway Administration de disposer de 2,5 milliards de dollars pour financer des stations de ravitaillement en carburants alternatifs, y compris des chargeurs de véhicules électriques, dans les communautés locales et le long des autoroutes. Les subventions annoncées jeudi sont les premières accordées dans le cadre de cette initiative.

Chargez à fond

Le grand plan de Biden pour la recharge des VE

Le président Biden s'est donné pour mission centrale de lutter contre le changement climatique et d'inciter un plus grand nombre d'Américains à acheter des voitures électriques. Le Congrès a alloué 7,5 milliards de dollars à la construction de l'infrastructure de recharge du pays.

"Ce financement permettra de s'assurer que les chargeurs de VE sont accessibles, fiables et pratiques pour les conducteurs américains, tout en créant des emplois dans la fabrication, l'installation et la maintenance des chargeurs pour les travailleurs américains", a déclaré le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué.

Le FHA allouera 311 millions de dollars (soit 283 millions d'euros) à 36 projets dits "communautaires" qui construisent des stations de recharge de VE et d'hydrogène dans les écoles, les bibliothèques, les parcs publics, etc. Les 312 millions de dollars restants (soit 284 millions d'euros) iront à des projets de "corridors" le long des grands axes routiers.

Le président Joe Biden a fait de la transition des automobilistes américains vers des véhicules moins gourmands en essence l'une de ses principales missions politiques, vantant l'objectif de rendre électrique la moitié des ventes de voitures du pays d'ici à 2030. Pour y parvenir, il est indispensable de disposer d'une infrastructure de recharge plus importante, ainsi que de stations plus robustes et plus fiables.

Il est important de noter que le programme de la FCI investit dans des prises de recharge plus lentes de niveau 2 dans les communautés locales, en complément du réseau national de chargeurs rapides de niveau 3 que la Maison Blanche finance le long des autoroutes entre les États. (Bien qu'il s'agisse d'une priorité moins importante que la recharge rapide, la recharge publique de nuit reste également un besoin important).

Le programme de 7,5 milliards de dollars (soit 6,8 milliards d'euros) mis en place par le gouvernement américain pour équiper le pays de 500 000 bornes de recharge supplémentaires commence tout juste à porter ses fruits. La première station de recharge financée par la loi bipartisane sur les infrastructures a été mise en service en décembre, soit un peu plus de deux ans après que le Congrès en a approuvé le financement. Ces progrès interviennent à la veille d'une élection présidentielle et à un moment où les voitures électriques sont plus politisées que jamais.

Les législateurs républicains et les candidats à l'élection présidentielle, y compris l'ancien président Donald Trump, ont intensifié leurs attaques contre les VE, les qualifiant de voitures peu pratiques et coûteuses que les démocrates imposent au public américain. Plus la Maison-Blanche progressera en matière de recharge en 2024, mieux ce sera, à la fois pour les acheteurs de VE et pour les chances de réélection de M. Biden.

