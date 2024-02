Cette vidéo risque d'être difficile à regarder pour les amateurs de Mopar ou de muscle cars classiques. Cependant, tout n'est pas si négatif. Ces Dodge et Plymouth rouillées et brûlées ont été acquises ces dernières années par des propriétaires qui espèrent en faire quelque chose... un jour. En attendant ce jour, il y a au moins six voitures à moteur Hemi dans cette ménagerie de muscle car. Si l'on considère que ces classiques pourraient avoir une valeur à six chiffres lorsqu'elles sont entièrement restaurées, cela fait beaucoup d'argent qui pourrit.

L'emplacement est judicieusement tenu secret dans cette vidéo d'Auto Archeology. Dans le cas contraire, nous soupçonnons que plus d'une personne se précipiterait sur la collection, dont la quasi-totalité est stockée à l'extérieur. Au total, nous avons devant nous plus d'une douzaine de voitures datant de l'époque glorieuse du Mopar, dont des Dodge, des Plymouth et une seule Chrysler. Du côté de General Motors, nous voyons également deux Pontiac GTO de 1965, ainsi qu'une Chevrolet Corvette C2 perchée à l'arrière d'une remorqueuse. On suppose qu'elle est en train d'être secourue, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cet article.

Vous voulez en savoir plus sur toutes les voitures à moteur Hemi, et il y en a quelques-unes. La vidéo nous amène à une Dodge Coronet RT de 1968 qui, d'après son numéro d'identification, était équipée en usine d'un V8 Hemi. Nous disons "avait" car le moteur n'est actuellement pas sous le capot, et c'est la même chose pour de nombreuses voitures présentées ici. Parmi elles, une Dodge Super Bee de 1969, une Plymouth Road Runner de 1969 à laquelle il manque également le capot et la calandre, et une Road Runner de 1970 qui a l'air plutôt bien dans l'ensemble. D'après les numéros d'identification, toutes ces voitures étaient équipées d'un moteur Hemi.

Puis nous arrivons à la grange. Une Hemi Cuda de 1970 est cachée à l'intérieur avec des panneaux de carrosserie manquants, et on dit qu'il s'agit d'une voiture Hemi originale. Elle est garée à côté d'une Dodge Challenger R/T de 1970 dotée d'un capot 426 Hemi, bien que la vidéo indique qu'elle n'est pas sortie de l'usine dans cet état. Quoi qu'il en soit, il s'agit de deux véhicules extrêmement recherchés dans le monde des muscle cars classiques. L'année dernière, Broad Arrow Auctions a vendu un Hemi Cuda pour près de 300 000 dollars(275 880 euros). Et en voici un dans une grange, baignant dans la crasse et dont de nombreuses pièces, y compris le moteur, sont introuvables. C'est un comble.

Au moins, elle n'a pas été brûlée. Plus tôt dans la vidéo, on voit une Plymouth Road Runner de 1969 qui ressemble à une carcasse. C'est parce qu'elle a brûlé à un moment donné, causant des dommages importants à l'intérieur et au capot en fibre de verre. Ce n'est pas une voiture Hemi, mais c'est tout de même un bijou avec un V8 "six pack" qui semble toujours présent. Croyez-le ou non, cette voiture n'est pas destinée à des pièces détachées, mais à une restauration complète. Les passionnés de muscle Mopar ne manquent pas de détermination.

Espérons qu'une vidéo complémentaire montrera plus tard le sort qui sera réservé à ces voitures. Mais l'heure tourne. L'une d'entre elles pourra-t-elle être sauvée à temps ?