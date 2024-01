Au fil des années, Novitec nous a habitués à de nombreuses modifications extrêmes. Se concentrant autant sur la carrosserie que sur le moteur, les réglages du préparateur allemand ont bouleversé les performances de certaines des supercars les plus prisées de la planète.

À cette longue liste s'ajoute désormais la Ferrari 296 GTB, l'hybride rechargeable de Maranello, qui a reçu un traitement dédié pour atteindre un total de 868 ch.

Un V6 qui résonne encore plus fort

Parlons tout d'abord du groupe motopropulseur. Le V6 2.9 biturbo est doté d'une pression turbo révisée et d'un nouveau système d'échappement en INCONEL (le même alliage que celui utilisé en Formule 1), ce qui a permis d'ajouter 38 ch et donc d'améliorer les performances déjà exceptionnelles de la supercar italienne. Le préparateur n'indique pas le "nouveau" 0-100 km/h, mais il est probable que la Ferrari brûle désormais le chronomètre en moins de 2,9 secondes.

Ferrari 296 GTB par Novitec

Sur le plan esthétique, la 296 GTB est équipée de deux sorties d'échappement de 102 mm et de panneaux en fibre de carbone dans le compartiment moteur pour une touche d'exclusivité supplémentaire. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là.

De nouvelles "chaussures"

Novitec a revu la carrosserie de la 296 GTB en y ajoutant de nouveaux appendices aérodynamiques en carbone, des coques de rétroviseurs en carbone et de nouvelles jantes en alliage de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière, signées Vossen. Ces dernières sont montées sur des pneus 255/30 ZR21 à l'avant et 335/25 ZR22 à l'arrière.

Ferrari 296 GTB by Novitec, les éléments en carbone sous le capot Ferrari 296 GTB by Novitec, les jantes Vossen

La garde au sol de la Ferrari a encore été réduite de 35 mm grâce aux suspensions réglables. Pour surmonter les bosses ou les irrégularités, le système de relevage avant s'avère très utile. Il permet de "relever" la voiture de 40 mm par le biais d'une commande située dans l'habitacle.

Pour le reste, les possibilités de personnalisation par le client sont nombreuses : de la couleur de la carrosserie aux garnitures intérieures, tout est fait sur mesure.