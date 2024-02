Si vous parcourez les lots de Julien's Auctions, maison de vente aux enchères, vous risquez de tomber sur... une portière. Pour être plus précis, il s'agit d'un morceau de Mazda 323 (aussi appelée Mazda Familia ou Mazda Protegé) de la fin des années 1990.

Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui est représenté à l'extérieur : Banksy, célèbre artiste d'art urbain, est l'auteur de ce graffiti, l'œuvre représentant une personne regardant vers le ciel.

La portière pourrait valoir bien plus que le reste de la voiture dont elle provient. La maison de vente aux enchères l'estime entre 100 000 et 200 000 dollars (soit 92 600 à 185 300 euros au taux de change actuel), mais nous ne connaîtrons pas le prix réel avant le 15 février, date à laquelle les enchères de l'événement Julien's Street Art, qui se déroule à Beverly Hills, prendront fin. À noter que les enchères en ligne sont d'ores et déjà ouvertes.

On ne sait pas encore si des offres ont été faites pour l'instant, mais l'enchère débute à 25 000 dollars (soit 23 166 euros). Pour mémoire, c'est bien plus que le prix d'achat de la Mazda à l'époque.

La portière n'est qu'une partie de la création originale de Banksy, baptisée "Crazy Horse". La Mazda 323 entière et le côté d'un camion ont été peints pour représenter une scène de guerre : la personne sur la portière regarde en fait le camion, sur lequel se trouvent des chevaux portant des lunettes de vision nocturne.

Selon la description de la vente aux enchères, la scène comprenait un numéro de téléphone qui, lorsqu'il était composé, diffusait des clips audio d'une frappe aérienne en Irak en 2007. L'hélicoptère Apache impliqué portait apparemment le nom de code Crazy Horse 18, ce qui a inspiré cette œuvre.

Nous n'avons rien trouvé d'officiel concernant l'emplacement du reste de l'œuvre, mais un blog consacré à Banksy affirme que la voiture et le camion ont été enlevés quelques jours seulement après avoir été repeints, en octobre 2013.

Avez-vous une idée du prix final qu'atteindra cette portière ? Faites-nous part de vos estimations dans les commentaires.