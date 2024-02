L'une des opportunités offertes par l'électrique est de faire revivre les voitures du passé, en les débarrassant de leurs vieux moteurs thermiques et en les équipant de groupes motopropulseurs électrique. Bien sûr, lorsque cela se fait sur des voitures de sport pleines de charme et d'histoire, certains font la grimace. Mais ce n'est pas le cas.

Le protagoniste de ce nouveau restomod est la Fiat 500 Spiaggina, une version légendaire dépourvue de portes et de toit de la voiture qui a motorisé l'Italie. Un modèle né dans les années 50 et devenu un objet de culte, ramené à la vie par Aznom Automotive avec, bien sûr, un cœur 100 % électrique.

Prête pour l'été

Elle s'appelle 500 Spiaggina E-Classic et utilise la version originale, restaurée dans sa mécanique et son esthétique tout en conservant intact le charme de l'époque. Derrière le canapé arrière, en revanche, pas de moteur 2 cylindres classique. Il est propulsé par un moteur électrique de 20 kW (27 ch) alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate de 11 kWh, pour une autonomie de 90 km et une vitesse de pointe de 89 km/h.

500 Spiaggina E-Classic 500 Spiaggina E-Classic

Ce n'est certainement pas une voiture adaptée aux longs trajets, tout comme ne l'était pas la 500 Spiaggina d'origine, mais elle est parfaite pour profiter de la saison estivale dans les stations touristiques. Parfaite également pour se plonger dans l'atmosphère de la Dolce Vita.

D'autant plus que la carrosserie est en tout point identique à l'originale. Auvent à la place du toit, chrome, rubans à la place des portes et ambiance "en plein air". Seule l'instrumentation a été revue, avec un élément circulaire au centre duquel se trouve un petit écran indiquant la vitesse et l'autonomie restante. Aucun super-écran ou autre élément moderne. Tout est comme avant.

Avec la 500 Spiaggina E-Classic, Aznom, un petit constructeur de Monza spécialisé dans la production de supercars et de voitures de luxe en éditions très limitées ou en pièces uniques, a créé la marque Toys For Boys, dédiée à la construction en petite série de restomods électriques et thermiques.